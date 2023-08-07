財爺：逾25科企駐港 投資170億 料增4000職位

香港財政司司長陳茂波（中）表示港府團隊已接觸超過200家企業，有超過25家已經或準備落戶香港，或擴展在港營運規模。（取材自陳茂波網誌）

近年香港 全力推動科創發展，並積極引進創科企業。財政司司長陳茂波昨在網誌表示，本屆港府在引進創科企業方面已取得一定成果，超過25間重點企業辦公室已經或準備落戶香港，或擴展在港營運規模，首階段在港投資 逾170億元（港幣，下同，約21.7億美元），創造超過4000個就業 機會。

綜合大公報、文匯報報導，陳茂波指出，今屆港府包括創新科技及工業局和引進重點企業辦公室在內的港府團隊，至今已接觸超過200家企業，現已有超過25家已經或準備落戶香港，或擴展在港營運規模，而這些企業不乏市值或估值過百億元的高價值科企，擁有行內前沿技術。

而按有關企業目前的計畫，首階段會在香港合共投資超過170億港元，創造超過4000個就業機會，當中大部分為科研或高管職位，預料下半年有更多企業在港開展業務。

陳茂波今年6月及7月先後出訪深圳、上海和北京時，便到訪多家內地企業，包括人工智能算力領域處領先地位的「壁仞科技」，研發和製造高端手術機械人和醫療裝備的企業「元化智能」，專注智能駕駛技術和相關芯片研發的「地平線」，及亞洲最大的零售雲解決方案服務商「多點」，這些企業都已落戶香港或正積極落實赴港計畫，其中3間更把國際總部和境外研發中心定在香港。

另外，最近確定落戶的還包括內地專注高發癌症居家早篩的先鋒企業「諾輝健康」。陳茂波表示，該企業早前已在香港成立全球研發總部；而具有原創技術的高端醫療診斷設備研發和製造企業「美時醫療」，亦已在大埔創新園設置新智能生產線，實現「香港研發、香港製造、全球銷售」的一條龍發展。

陳茂波表示港府在金融科技方面也取得進展，數碼港作為香港Web3.0基地，至今已匯聚超過170家相關企業，業務涵蓋非同質化代幣（NFT）、元宇宙、虛擬資產交易平台等，這些企業包括獨角獸企業（即估值達10億美元以上的初創企業），及行內具領導地位的交易平台，企業創辦人來自超過20個國家及地區。