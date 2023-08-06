大型遊輪海洋光譜號重返香港 今年還有18國際遊輪到訪

香港旅發局以生動活潑醒獅及熱鬧鑼鼓表演助興，迎接「海洋光譜號」回歸。(取材自旅發局)

皇家 加勒比國際遊輪旗下、載客量逾5600人的「海洋光譜號」，疫後首次重返香港 ，並落實將於2024年再次以香港作為母港；皇家加勒比國際遊輪香港區董事總經理馮啟聰表示，對香港市場有信心，正計畫2025至2026年推出更多以香港作母港的航線。

綜合港媒報導，旅發局表示，目前已有18家遊輪公司，確定安排旗下遊輪在今年內訪港，合共166個航次，相信能進一步鞏固香港作為亞洲遊輪樞紐的地位。旅發局也會同時支援遊輪公司維持及增派遊輪來港，以及在大灣區展開宣傳活動及建立夥伴關係。

報導指出，「海洋光譜號」總噸位16.8萬噸，載客量超過5600人，是亞洲最大的遊輪之一。皇家加勒比國際遊輪指，「海洋光譜號」本月起至10月會提供多條途經香港的航線，並會在明年12月至2025年1月，提供7個以香港為母港的航次，往返日本和越南。

旅發局特別在啟德遊輪碼頭舉行歡迎儀式，以生動活潑醒獅及熱鬧鑼鼓表演助興，迎接「海洋光譜號」回歸，並向抵港旅客派發小禮物。

據報導，繼2022年1月香港第五波疫情爆發後，港府喊停公海遊，時隔一年半「海洋光譜號」再泊香港啟德遊輪碼頭。「光譜號」由新加坡 出發，中途停泊香港後，再前往日本沖繩，繼而經香港返回新加坡。

有遊輪旅客先後到山頂及赤柱市集及志蓮淨苑遊覽，形容本次訪港經驗十分好；另一名旅客印象最深刻的是山頂景觀，他形容香港是一個「fantastic city」；此外，還有遊客先在碼頭附近商場購物，晚上再到旺角體驗香港文化；旅客笑言最愛吃香港美食，最愛雲吞麵、點心，最回味的則是火鍋。

旅遊、零售及的士業界人士均認為，更多遊輪回歸香港，象徵香港邁向復常，對行業復甦大有幫助。