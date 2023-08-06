李嘉誠7折賣新樓盤 傳想回收資金 另有投資標的？

「親海駅II」5日開放示範單位給準買家參觀，現場人山人海。(取材自臉書「荃灣樓盤站」專頁)

香港 首富李嘉誠「七折」拋售房產的消息，引發香港地產圈關注。長江實業旗下新建案「親海駅II」項目昨日起接受認購，示範現場人山人海，全日收逾2000票，超額認購逾14倍，同時吸引部分申請新居屋的準買家參觀，占參觀人數約兩成。

券商中國報導，長江實業近年以來，一直有「向香港樓市投放深水炸彈」的相關舉動。有分析人士指出，此次長江實業大幅折價拋售的原因，或許是長實想回收資金，可能有其他投資 可以跑贏房地產。

「親海駅II」首張價單中，最便宜的開放式單位實用面積210平方呎，扣除18%折扣後，折實售價為290萬元(港幣，下同，約37.3萬美元)，折實呎價1萬3810港元。值得注意的是，此一價格較周邊的二手房便宜三成，甚至回到七年前的價格水準。

平均來看，「親海駅II」首批132戶折實呎價約為1萬4997元，或為2016年後香港市區最低的新建案項目。需要指出的是，雖然油塘地處九龍，但距離香港島只有一站地鐵 ，有香港市民認為，「這是以屯門的價格買靠近港島的海景房」。因此這個建案吸引了全香港甚至內地買家的目光。

對比近年來該區域新上市的建案，「親海駅II」價格優勢較大。

例如2022年，由保利置業及尚嘉控股合作的油塘高超道朗譽，首批128戶，折實平均呎價1萬7938元；2020年，由五礦地產開發的油塘崇信街蔚藍東岸，首批138戶，折實平均呎價1萬7688元，均較「親海駅II」平均售價高出約15%。