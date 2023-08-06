香港流感升溫 專家預警：小型爆發

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 流感感染率上升，已接近基線水平，更有四宗嬰糼兒感染流感相關死亡個案。專家預警香港可能出現小型爆發，呼籲注射流感疫苗 。

香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌說，近期香港流感確診比率達8.6%，逐漸靠近9.2%的基線水平，多數屬H3N2病毒，反映流感個案似乎正在增加，之後可能有小型爆發。

他認為，由於疫情 期間不少人未接觸過流感病毒，體內亦沒有抗體，加上外遊增加亦有機會受感染，部分個案會比較嚴重，鼓勵市民盡快接種流感疫苗。

香港衛生防護中心8月3日說，一名25個月大男嬰早前確診甲型流感，其後出現兒童急性壞死性腦病併發呼吸衰竭，兩星期後留院至3日不治。成為今年香港第四宗兒童流感嚴重併發症死亡個案。

許樹昌說，據香港衛生署提供資料，今年四宗與兒童流感相關的死亡個案，全部都未接種疫苗，加上年紀小、抵抗力較差，突然接觸到流感病毒，情況很嚴重，而嚴重個案多數涉及壞死性腦炎。每年大約9月至10月開始便會有新一批流感疫苗供港，呼籲家長都要帶子女打流感針。

另據明報報導，許樹昌說，這波流感將有小型爆發及再出現高峰期，惟新一批防護今年冬季流感高峰的疫苗要待10月初才供應，建議成人及小童均可以等待新疫苗。