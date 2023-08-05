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港去年財管資產規模縮14% 中東客戶來港興趣增

香港新聞組／香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新冠疫情加上高息環境，加劇投資市場波動，去年香港資產及財富管理業務的管理資產規模萎縮14%或4.92萬億元，至30.54萬億元。香港證監會指出，這14%的跌幅接近全球受規管基金的管理資產的15%跌幅，已略勝於主要市場指數，反映環球資產及財富管理行業共同面對的挑戰。

文匯報報導，數據又顯示，去年第三季後情況改善，在香港註冊成立的基金反彈，內地相關機構的數目及管理資產雙雙上升，而香港去年資產及財富管理業務錄得880億元的淨資金流入。

香港證監會昨發布《資產及財富管理活動調查》的年度報告結果顯示，去年香港的管理資產規模為30.54萬億元，按年跌14%，期內錄得880億元的淨資金流入。證監會強調，在眾多其他主要基金市場錄得淨資金流出的情況下，香港管理資產規模的14%按年跌幅與全球受規管基金的管理資產的15%跌幅相若，表現略勝於主要市場指數。長期而言，香港資產及財富管理業務的管理資產規模一直穩健增長，並在過去十年錄得143%的升幅。

調查顯示，自去年下半年以來，香港資產管理數據呈現見底復甦的跡象。其中，在香港註冊成立的基金的管理資產於去年第三季後開始反彈，其管理資產由去年第三季的水平反彈15%至今年6月底的13,350億元。這些基金亦於去年第四季至今年上半年錄得690億元的淨資金流入，較去年首三個季度錄得的170億元淨資金流入增長逾300%。

去年的私人銀行及私人財富管理業務錄得1,210億元的淨資金流入，管理資產達8.96萬億元。至於非香港投資者仍是資產及財富管理業務的主要資金來源，佔管理資產規模的64%。

此外，報導稱，花旗2020年將亞洲家族辦公室業務變為獨立部門，為超級富裕客戶提供諮詢、家族管理、遺產規劃、慈善、投資和交易能力。Faye Ong接受外媒訪問時表示，花旗看到來自內地、香港、菲律賓、印度和印尼客戶均對在港設立家族辦公室展現出濃厚的興趣，而中東客戶的興趣亦與日俱增，該行正與現有客戶及新客戶進行數百次討論，部分已在港擁有業務的客戶正考慮在港註冊正式的家族辦公室的載體，同時亞洲其他市場亦有良好增長。

香港及新加坡近期相繼出招爭奪富裕客群，其中香港在3月份出「8招」以吸引家族辦公室落戶香港。至於新加坡方面，新加坡金管局上月調整家族辦公室的稅務寬免條件，以提振當地就業和股市，並鼓勵綠色投資。Faye Ong稱，新加坡的形勢正發生變化，當地家族辦公室已具一定規模，當地政府對希望吸納的家族辦公室類型亦變得愈來愈挑剔。

香港 新加坡 投資

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