打卡熱點 深水埗半世紀T形街牌連環「失蹤」

近日「消失」的深水埗「基隆街」T形街牌，原本鑲嵌在唐樓大閘上方。（取材自臉書）

富有特色的香港 路牌引來內地客打卡熱潮下，見證香港大半世紀變遷、極具歷史價值的T形街道名牌，卻在政府缺乏維護及保育政策下，近期接連發生離奇「消失」事件。有關注香港路牌的保育人士發現T形街牌最集中的深水埗區，至少有三處地點、依附在舊樓外牆的多個街牌懷疑被人拆去，情況令人關注。

香港01報導，路政署回覆媒體查詢證實，該署早前巡查深水埗北河街、福華街、鴨寮街及基隆街時，先後發現5個舊式T字形街名牌懷疑被非法移除，因此已就事件報警。

報導指出，在舊樓林立的深水埗區，為目前最多T形街道名牌的地區，多條街道都可見到這些舊路牌的蹤影。但有多名關注香港路牌的保育人士於最近兩星期，分別在基隆街、鴨寮街及北河街等，發現至少有4、5個依附在唐樓外牆的T形街牌離奇「消失」，於是拍下照片，並將消息發布至社交平台，引起多人關注，猜測是否有政府部門悄悄「回收」這些英殖時代遺留的歷史古物。

深水埗區至少有4個舊式T形街牌不翼而飛，分布於北河街與福華街交界、鴨寮街及基隆街。其中兩個分別印上「北河街」及「福華街」的街牌，原本鑲嵌在福華街與北河街交界一幢唐樓的一樓外牆位置，正正是老店「裕豐隆」窗簾舖的招牌上方，但該兩個街牌如今已被人拆去，轉角位的兩邊湖水綠色外牆，各留下一個十分明顯的T字痕迹。

由於街牌依附的位置離地約5米高，並非一般人爬梯便可接觸到，除非在外牆搭竹棚或者出動升降台車，才能拆走該組街牌。記者曾向「裕豐隆」查詢，但女職員稱不清楚是何時及甚麼人所為，上址近期亦沒有進行工程，她是被記者問起才察覺街牌已「消失」，懷疑較早前已被人拆走，她稱：「你唔講我都唔覺（失掉街牌），日頭唔見有人嚟過，應該係夜晚有人拆走咗。」

據報導，近期常有內地旅客訪港時，喜愛搜尋富有香港特色的路牌「打卡」拍照，長春社高級公共事務經理李少文認為除了這些T形街牌具歷史價值，也有很多路牌，例如一些手寫字體的路牌都極有觀賞價值，近年亦多了市民關注，建議政府落實保育政策，為該些路牌進行維護措施及宣傳推廣，發展旅遊扛卡點，並敦促路政署嚴格執法，教育 公眾好好保護這些路牌。