香江觀察／安頓身心 港台互動自成一派

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 銅鑼灣誠品是台灣誠品的海外第一家，記得當年銅鑼灣誠品開幕，吳清友除了說香港不是文化沙漠，還說要誠品變成香港人「安頓身心、從容停泊的心靈港口」。就在誠品居港11年之際，作家張曼娟在銅鑼灣誠品疫後首秀，就在用她的新作，跟香港人一起來安頓身心。

5日下午，銅鑼灣誠品要辦張曼娟「自成一派」新書分享會。網路上的活動公告說，沉潛構思三載，張曼娟以全新力作「自成一派」再次深刻探索中年的覺醒、承擔、照顧，以及愛與幸福的人生功課。

張曼娟是香港人最熟悉的當代台灣作家之一，除了她早年曾在香港中文大學任教，除了她曾任香港光華新聞文化中心主任推動台港文化交流，還因她的作品，從早期的「海水正藍」，到近年的「我輩中人」，在香港都為人熟悉。

而張曼娟也不掩飾她對香港的一往情深，說四年又三個月之後，她終於「返香港了」。她說已無更多詞彙來表達內心的激動。

張曼娟重返香港開作品分享會，在她個人情感起伏之外，還有著台港互動的新情懷。張曼娟這回分享的新作，講到很多台灣人香港人共同面對的問題，比如人口變化產生的新社會議題，在台灣已有「照顧者」百萬大軍，但在香港照顧還是新課題，分享會更多要分享的是情感安頓。

從另一層面看去，疫後和大型社運後，台港關係正在單向升溫中。就在剛剛過去的7月中下旬，有位香港藝人到台北小巨蛋開演唱會，大批香港年輕人為之飛到台北，令香港台北機票價倍升還一票難求。就在近日，有愛搭深夜機去台北，說滿滿的一機人，都是香港年輕人。近日還有位香港女仔，一個人飛到台灣，住到北海岸的民宿 ，說只是為觀浪玩水。

說台港互動現在單向升溫中，應該沒錯。回想數年之前，台港間的互動早已跨過簡單的觀光 ，而是多層面、深層次的交往。現在由單向的升溫，要回暖至當年的情深意切當然不易，但像張曼娟作品分享會之類的活動多起來，台港民間互動就可以「自成一派」的熱起來。