違紀公務員2年增5成 港開鍘程序簡化

香港違紀公務員2年增加五成，港府決定果斷處理，簡化其退休機制，從而提升治理效能；圖為示意圖。(中通社)

香港 近年公務員紀律個案明顯增加，2年從487宗增至742宗，增加逾五成，其中遭革職的公務員也增加兩倍半，港府決定對表現欠佳的公務員果斷處理，簡化其退休 機制，從而提升治理效能。

公務員工會代表說，新機制只針對工作長期表現欠佳的公務員作處分，仍有「觀察期」及供涉事人員辯解、申訴的機會及渠道，對一般公務員的權益無影響，但也憂慮會對士氣有影響。

綜合明報、文匯報報導，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，改善和強化處理工作表現持續欠佳人員的程序，是進一步優化公務員管理的重點措施之一，目前機制的程序過於繁複冗長，當局已檢視有關機制，在確保公平公正的原則下，提出簡化程序。例如刪減多次及非必要提交申述書程序；改善工作的「觀察期」，只能於特定情況下延長一次。

報導指出，近年公務員違紀數字上升，當中較嚴重的紀律個案升幅明顯，由2020/21年度487宗，增加逾五成至2022/23年度742宗，其中遭革職的公務員由2020/21年度13宗，增兩倍半至2022/23年度47宗。此外，警務處人員違紀數目冠絕各部門，2022/23年度219人被正式或簡易紀律行動懲處，占整體數字近四成。

據報導，部分公務員違紀個案涉及2019年反修例示威。公務員事務局今年4月提到，共89名公務員涉嫌參與反修例示威被捕，當中58人已離職，5人被法庭裁定罪成，將被紀律處分；另外26人不獲警方起訴或獲判無罪，惟仍須接受內部調查，局方當時稱其中9人經部門調查後已接受紀律處分，13人未有足夠證據顯示違紀。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭認同處分不良公務員，但關注員工有否充分時間反駁或上訴，或會產生不公平結果；他說新方案阻嚇作用多於實際，而近年公務員流失率持續上升，憂慮新安排將對士氣有不良影響。

另有公務員工會表示，過去有一小撮公務員的表現持續欠佳，加之公眾對公務員工作有「鐵飯碗」的看法，有損公務員團隊形象，相信新機制有助改善公務員團隊整體形象。