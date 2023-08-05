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港40萬低收戶無業 青壯族群占半 多仰賴社會福利

香港新聞組╱香港5日電
香港近40萬低收入住戶無就業，對政府福利的依靠日益增加。(中通社)
香港近40萬低收入住戶無就業，對政府福利的依靠日益增加。(中通社)

根據香港最新報告，25年間，香港低收入住戶由37.1萬戶增至53.4萬戶，當中無業的低收入住戶占高達74.1%，主要涉及長者、照顧者等；此外，有近40萬個月入少於1萬元(港幣，下同，約1285美元)的低收入住戶，沒有從事經濟活動，其中20萬人屬非長者，換句話說，有半數青壯族群失業。

大公報報導，立法會秘書處發表有關「低收入及中低收入住户特徵」的研究報告，發現低收入住戶負擔沉重，對政府的社會福利的依靠亦日益增加。現屆政府強調精準扶貧，訂出精準扶貧的三大目標組別，分別是劏房戶、單親住戶，以及全長者住戶。

立法會秘書處普查數據發現，月入低於1萬元的低收入住戶，在2021年有53.43萬戶，較1996年增加超過16萬戶。當中，並非從事經濟活動、即沒有就業的比例，由33.8%增至74.1%，涉及39.6萬戶，其中15.7萬戶並非長者。

值得留意的是，這15.7萬個非長者的無業住戶中，達工作年齡而無業的成員共有20萬人，其中逾四成人即8.13萬人，是料理家務者和提早退休人士，但其同住的家人當中，並無需要受照顧成員。報告認為應深入了解這些人不投入勞工市場的原因。

研究亦發現，仍在輪候公屋或不合資格申請公屋的人，受到租金攀升影響，住屋開支負擔於近年變得十分沉重。2021年合共有約17萬個低收入和中低收入住戶，需要租住私人房屋，受私人房屋租金上升的影響，低收入非長者並且有工作的住戶中，其租金占收入比例的中位數，於2021年躍升至93.1%，約為1996年及2011年的近4倍及約2.4倍。

陳女士一家三口租住深水埗劏房，每月租金連水電支出約5500元，主要靠丈夫從事地盤工作維持生計，家庭月入1.5萬元，一直在低收入與中低收入家庭間徘徊。陳女士說，一直很想外出工作，無奈大部分時間要照顧年幼的女兒，她希望政府能提供更多社區託兒服務。

工聯會立法會議員鄧家彪認為，政府將於9月開展的「在校課後託管服務」，有助解決託管問題，但首階段只有50間小學，數量太少，應擴大服務範圍。他又提到，調查顯示租金支出加重低收入家庭負擔，政府必須要加快公屋興建。

低收入 租金 香港

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