我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

印傭招聘費擬大增 台、星協商後叫停 港議員盼港府介入

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

印尼政府擬要求香港嚴格落實赴港印傭「零收費」，香港雇主需承擔的招聘費用勢升至逾2萬元（港幣，下同，約2562美元），有本地雇主團體表示，港府應擴大外傭市場，例如引入內地的家庭傭工，讓雇主有多點選擇。

大公報報導，印尼政府在推出政策後，曾擬在台灣及新加坡實施，但經磋商後取消或暫緩執行，本地雇主團體要求政府再與印尼領事館商討。有立法會議員認為，香港與印尼就「零收費」政策仍有商討空間，但港府的態度令本地的外傭雇主不滿，希望港府盡力介入。

香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒昨日表示，雇主原本繳交的費用已包括印傭赴港工作的合約及簽證等支出，要求印尼當局詳細交代新增費用細節，她質疑在印尼當地的中介向外傭濫收費用。

容馬珊兒並稱，印尼政府在推出「零收費」政策後，曾擬在台灣及新加坡實施，但遭兩地拒絕。她期望香港的勞工處與印尼領事館磋商。

翻查資料顯示，印尼曾擬於2021年1月在台灣實施零收費政策，但當地雇主團體強烈不滿，台灣的勞動部與印尼在一年內舉行至少10次協商談判，印尼最終將台灣「排除」於零收費政策適用的地方。印尼政府也曾擬在新加坡實施印傭零收費政策，但其後推遲生效日期，「暫緩」執行相關政策。

勞工處網頁顯示，2021年印尼推出印傭零收費政策後，根據印尼政府提供的資料，雇主需承擔的費用，包括護照、社會保障、健康證明書等，當中的印尼職業介紹所服務費用，相信是中介業界所指的「招聘費」，相關費用約4500元。

立法會議員葛珮帆表示，印尼實施「零收費」政策並非一視同仁，相信港府與印尼政府就此事仍有商討空間，但到目前為止，港府官員似乎仍「不聞不問」，她希望官員明白雇主的憂慮和負擔，盡力斡旋。

對於外傭雇主團體要求港府研究引入內地傭工，立法會議員顏汶羽表示，內地與香港的薪酬差距較少，以現時香港外傭最低工資每月只有4730元，對內地傭工吸引力不大。

印尼 香港 新加坡

上一則

香港法官判決：黎智英申請覆核缺理據 須付訟費

下一則

山西女歌手演出與觀眾互動 下一秒被拖下舞台 網還酸她…

延伸閱讀

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅
中資投資印尼玻璃產業 專家：忽視環境及社會問題

中資投資印尼玻璃產業 專家：忽視環境及社會問題
籲與中合作須謹慎 印尼前官員：因北京恐別有用心

籲與中合作須謹慎 印尼前官員：因北京恐別有用心
印尼學者：Tiktok商店售價低 恐威脅中小企業

印尼學者：Tiktok商店售價低 恐威脅中小企業

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命