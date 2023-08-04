印傭招聘費擬大增 台、星協商後叫停 港議員盼港府介入

香港示意圖。(圖：shutterstock)

就印尼 政府擬要求香港 嚴格落實赴港印傭「零收費」，香港雇主需承擔的招聘費用勢升至逾2萬元（港幣，下同，約2562美元），有本地雇主團體表示，港府應擴大外傭市場，例如引入內地的家庭傭工，讓雇主有多點選擇。

大公報報導，印尼政府在推出政策後，曾擬在台灣及新加坡 實施，但經磋商後取消或暫緩執行，本地雇主團體要求政府再與印尼領事館商討。有立法會議員認為，香港與印尼就「零收費」政策仍有商討空間，但港府的態度令本地的外傭雇主不滿，希望港府盡力介入。

香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒昨日表示，雇主原本繳交的費用已包括印傭赴港工作的合約及簽證等支出，要求印尼當局詳細交代新增費用細節，她質疑在印尼當地的中介向外傭濫收費用。

容馬珊兒並稱，印尼政府在推出「零收費」政策後，曾擬在台灣及新加坡實施，但遭兩地拒絕。她期望香港的勞工處與印尼領事館磋商。

翻查資料顯示，印尼曾擬於2021年1月在台灣實施零收費政策，但當地雇主團體強烈不滿，台灣的勞動部與印尼在一年內舉行至少10次協商談判，印尼最終將台灣「排除」於零收費政策適用的地方。印尼政府也曾擬在新加坡實施印傭零收費政策，但其後推遲生效日期，「暫緩」執行相關政策。

勞工處網頁顯示，2021年印尼推出印傭零收費政策後，根據印尼政府提供的資料，雇主需承擔的費用，包括護照、社會保障、健康證明書等，當中的印尼職業介紹所服務費用，相信是中介業界所指的「招聘費」，相關費用約4500元。

立法會議員葛珮帆表示，印尼實施「零收費」政策並非一視同仁，相信港府與印尼政府就此事仍有商討空間，但到目前為止，港府官員似乎仍「不聞不問」，她希望官員明白雇主的憂慮和負擔，盡力斡旋。

對於外傭雇主團體要求港府研究引入內地傭工，立法會議員顏汶羽表示，內地與香港的薪酬差距較少，以現時香港外傭最低工資每月只有4730元，對內地傭工吸引力不大。