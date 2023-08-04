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泰越輸港食米占85% 恐趁印度出口禁令漲3成

香港新聞組／香港4日電
全球最大的大米出口國印度上月起禁止出口白米，造成泰國、越南擬趁勢加價，輸港食米恐加價3成。（取材自香港電台）
全球最大的大米出口國印度上月起禁止出口白米，造成泰國、越南擬趁勢加價，輸港食米恐加價3成。（取材自香港電台）

全球最大的大米出口國印度上月起禁止出口白米，全球食米供應受影響，路透報導泰國越南的米商擬在釐定新的銷售合約時加價。香港米商昨指白米是極低端的大米，與港人食用的香米屬兩個市場，但泰國及越南卻趁勢加價，米價或升逾三成。不少基層市民擔心生活成本「百上加斤」，有低收入人士稱「唯有改吃粉麵，少吃米」。

大公、文匯報報導，身兼註冊食米進口商的香港餐飲聯業協會會長黃家和指，香港過去太依賴從泰國及越南進口香米，占香港大米市場逾八成，但國產米質量並不遜色，優質的內地國產米則限制只有特定米商才能進口，以致國產米僅占香港市場不足一成，促請有關部委放寬出口要求，以穩定香港米價。

全球大米供應因為印度上月突然宣布暫停出口白米出現骨牌效應，路透引述消息人士指，其餘兩大產米國泰國及越南擬重新釐定本月的全球銷售合約，勢必加價。泰國及越南出產的食米是港人主糧，根據香港工業貿易署統計，泰國香米占香港近60%供應量，其次為越南（占約25%）。泰國香米進口價2020年7月至9月一度攀高，其後才逐步回落，跌幅達16%，惟零售價卻沒同步回落。

至於越南香米方面，近月進口價由每公斤近5元跌至4.91元，但期間零售價卻有增無減，從10.59元升至11.41元，即增幅達7.7%。

黃家和昨表示，香港甚少從印度入口當地白米，故印度禁售對香港影響極輕微，惟印度的決定卻令其他產米國趁機加價。以泰國和越南為例，兩地產量沒有減少，卻要求重新釐定米價，「香港米商目前正在和泰、越兩國洽談下一輪大米進口價格，我們擔心泰、越香米會隨印度限制大米出口，於全球市場供應緊張下，趁機抬高供港香米價格，到時米價或急升三至五成。」

任職保安員的阿玲，時薪只得最低工資標準的40元，一家三口每月買米開支超過300元。對米價或會上升3成，她表示非常擔憂，「加價後，意味每月買米的開支要增加約100元。」她稱，天氣熱可以轉吃粉麵，但到冬天始終都要吃米飯，「壓力好大」。

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