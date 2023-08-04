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港長實集團油塘新樓盤「便宜到爆」訂價回到7年前

記者黃雅慧／香港4日電
長實集團香港油塘「親海駅II」項目，每平方呎價格為1.5萬港元，均價回到7年前。（取材自香港新房網站）
長實集團香港油塘「親海駅II」項目，每平方呎價格為1.5萬港元，均價回到7年前。（取材自香港新房網站）

香港首富李嘉誠旗下的長實集團3日在香港油塘「親海駅II」項目公布首張價單，共132戶，每平方呎價格為港幣1.5萬元（港幣，下同，約1921美元），均價回到7年前，折算後入場費為290萬元。長實執行董事趙國雄形容，親海駅II首批單位為「便宜到爆」。該項目價格被外界視為香港樓市「深水炸彈」。

綜合港媒報導，趙國雄表示，香港市民關注房屋問題，房屋政策是港府施政的重中之重，故發展商幫助市民上車，直言「不要賺盡、不用賺多」。

長實集團主席李澤鉅稍晚在集團中期業績會上表示，如果市民想置業自住，又有負擔能力，現在的入市時機比三年前好。他說，與三年前相比，現在利率下跌可能性較高，走勢較為明確。地價也已跌至接近港府的成本價，與前幾年比，地價再跌的可能性較低。他舉長實集團開發的親海駅II項目為例，該項目訂價相當於7年前的樓價，所以被形容為「炸彈」般震撼。

「我們一向奉行以市價或低於市價去賣樓以促進銷售。市況較明朗時，我們積極買地，去年完成數宗交易。我們認為應該在逆周期買地或置業，現在的時機比三年前穩陣。」李澤鉅說。

對於地產行業時，李澤鉅指出，房地產業是香港經濟的重要組成部分，行業興衰當然對經濟有重大影響，並且有共存共榮的關連關係。港府制定政策時，可能要平衡許多因素。對港府而言，地產行業及經濟只是他們考慮大局的一部分。「我完全不擔心香港的財政狀況，根據《基本法》已就審慎理財原則提供指引，指出香港特別行政區的財政預算與本地生產總值的增長率相適應。」

長實集團3日發布中期業績報告顯示，股東利潤年減20.14%，長實集團方面表示，地產行業繼續受具挑戰之市場環境影響，集團在今年上半年度業績整體符合預期。至於股東淨利潤下滑，長實集團說明，主要由於飛機租賃業務於去年終止，以及物業發展進度因審慎土地儲備策略而出現空窗期所致。

香港 利潤 預算

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