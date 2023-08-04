香港法官判決：黎智英申請覆核缺理據 須付訟費

香港示意圖。(圖：shutterstock)

被控干犯香港 國安法的壹傳媒創辦人黎智英 ，先後入稟申請覆核人大釋法不影響早前獲准聘用英國律師Tim Owen的決定，又質疑國安委建議入境處拒絕Tim Owen的工作簽證申請是「越權」。

文匯報報導，高等法院首席法官潘兆初今年5月駁回其司法覆核許可申請和傳票 入稟，並在昨日就訟費頒下判詞。潘官指，黎智英的覆核申請缺乏理據，完全沒有勝訴機會，根本不應該提出覆核申請，下令黎智英以彌償基準支付訟費。

潘兆初在判詞中透露，律政司在今年4月13日曾去信黎智英的代表律師，強調全國人大常委會對香港國安法第14條和第47條規定含義和適用的解釋，以及國安委的決定均不受司法覆核，故律政司認為黎智英的司法覆核理據沒有可爭辯之處，不應提出覆核。

原訟傳票的爭議也變為學術討論及注定會敗訴，建議黎智英一方考慮中止司法覆核訴訟程序，並明言假若黎堅持提訟，會要求法庭判黎按彌償基準支付訟費，但黎一方最終繼續其聆訊。

潘官引述案例指，法庭一般不會頒令司法覆核許可申請敗訴者支付對方的訟費，需要恰當的理由運用酌情權批准勝訴者獲得訟費，但香港國安法並沒有授予香港法院對國安委工作行使司法職能的司法管轄權，而國安委僅行使香港國安法賦予的權力，入境處處長必須遵循其決定，同樣是合法行使其權力。

潘官認為，黎一方完全錯誤理解人大常委會對香港國安法有關條文的解釋，其指稱的國安委越權爭議亦完全錯誤，其司法覆核申請完全缺乏理據，以致其申請毫無爭辯之處，完全沒有勝訴機會，故其司法覆核許可被拒。

潘官同意律政司指，黎智英根本不應提出司法覆核，其堅持提訟是「不合理的訴訟行為」，加上律政司早已去信建議黎一方放棄訴訟，並明言會申請訟費，但黎一方沒有聽從，故理應以彌償基準向答辯方支付兩案訟費，遂判黎智英一方就兩案支付由4月13日起計的彌償性訟費，金額尚待計算。