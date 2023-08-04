我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

香港法官判決：黎智英申請覆核缺理據 須付訟費

香港新聞組／香港4日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

被控干犯香港國安法的壹傳媒創辦人黎智英，先後入稟申請覆核人大釋法不影響早前獲准聘用英國律師Tim Owen的決定，又質疑國安委建議入境處拒絕Tim Owen的工作簽證申請是「越權」。

文匯報報導，高等法院首席法官潘兆初今年5月駁回其司法覆核許可申請和傳票入稟，並在昨日就訟費頒下判詞。潘官指，黎智英的覆核申請缺乏理據，完全沒有勝訴機會，根本不應該提出覆核申請，下令黎智英以彌償基準支付訟費。 

潘兆初在判詞中透露，律政司在今年4月13日曾去信黎智英的代表律師，強調全國人大常委會對香港國安法第14條和第47條規定含義和適用的解釋，以及國安委的決定均不受司法覆核，故律政司認為黎智英的司法覆核理據沒有可爭辯之處，不應提出覆核。

原訟傳票的爭議也變為學術討論及注定會敗訴，建議黎智英一方考慮中止司法覆核訴訟程序，並明言假若黎堅持提訟，會要求法庭判黎按彌償基準支付訟費，但黎一方最終繼續其聆訊。

潘官引述案例指，法庭一般不會頒令司法覆核許可申請敗訴者支付對方的訟費，需要恰當的理由運用酌情權批准勝訴者獲得訟費，但香港國安法並沒有授予香港法院對國安委工作行使司法職能的司法管轄權，而國安委僅行使香港國安法賦予的權力，入境處處長必須遵循其決定，同樣是合法行使其權力。

潘官認為，黎一方完全錯誤理解人大常委會對香港國安法有關條文的解釋，其指稱的國安委越權爭議亦完全錯誤，其司法覆核申請完全缺乏理據，以致其申請毫無爭辯之處，完全沒有勝訴機會，故其司法覆核許可被拒。

潘官同意律政司指，黎智英根本不應提出司法覆核，其堅持提訟是「不合理的訴訟行為」，加上律政司早已去信建議黎一方放棄訴訟，並明言會申請訟費，但黎一方沒有聽從，故理應以彌償基準向答辯方支付兩案訟費，遂判黎智英一方就兩案支付由4月13日起計的彌償性訟費，金額尚待計算。

黎智英 香港 傳票

上一則

外派非洲 中國大學畢業生淘金天堂?

下一則

印傭招聘費擬大增 台、星協商後叫停 港議員盼港府介入

延伸閱讀

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅
李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前

李嘉誠投「深水炸彈」 長實親海塘II項目均價回到7年前
港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國

港去年6.8萬人申請移民 加拿大最熱門 美輸給這國
市區登機

市區登機

熱門新聞

白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14
男子當街扒光妻子衣物用鞋抽打。（視頻截圖）

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

2023-07-29 07:30
紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命