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大師列傳、 宋千年調… 央視逾30紀錄專題片在港播出

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

中央廣播電視總台CGTN紀錄頻道「賡續文明•藝綻紫荊」中國藝術香港展播季，2日在京港兩地共同發布。據悉，30餘部展現中華優秀傳統文化的紀錄片、專題片將於近期通過CGTN紀錄頻道在香港播出。

大公報報導，香港特首李家超在視頻致辭中說，國家「十四五」規畫明確支持香港發展為中外文化藝術交流中心。這次展播匯聚不同藝術類別的名家代表，精選一系列弘揚中華民族傳統文化的優質作品，為香港觀眾提供精采紛呈的視聽盛宴，將讓廣大香港市民進一步了解中華民族的文化魅力、民風民情、歷史脈絡，增強市民的家國情懷、國家觀念和身份認同，意義非凡。

李家超表示，港府會繼續全力培育創意產業人才，加強香港與內地和海外的藝術文化交流，豐富文藝創意內容，推動香港流行文化走出香港，並將中華優秀文化藝術推廣至全世界，讓中華文化在國際舞台上發熱發亮。

中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄在活動上致辭表示，作為中外文化薈萃之地，東方之珠香港是中華文化面向世界傳播推廣的重要窗口和紐帶。此次展播季提供的精彩內容，能夠為廣大香港居民進一步了解祖國悠久燦爛的文化提供幫助，讓香港居民和海內外受眾更加深刻地感悟中華文明和新時代中國的非凡魅力。

此次展播季共遴選30餘部展現中華優秀傳統文化的總台精品紀錄片、專題片，將於8月2日至9月4日通過CGTN紀錄頻道在香港投放播出。其中，聚焦中國當代14位藝術名家的系列紀錄片《大師列傳（國際版）》和展現藝術大師在書法、國畫、油畫、雕塑、設計等領域非凡成就的專題節目《中國藝術家》是首次與全球受眾見面。中央廣播電視總台CGTN精心打造的融媒體數字特展《千年調•宋代人物畫譜》，通過技術手段深入解構了27幅宋代人物畫並量身定製成交互產品，將在香港各中小學陸續推出。

香港培僑中學校長伍煥傑在視頻寄語中表示，《千年調•宋代人物畫譜》進入香港各中小學校園，不僅是香港中小學生了解中國傳統文化必不可少的優良媒介，更將喚起他們學習、理解祖國歷史文化的濃厚興趣，進一步增強孩子們的國民認同感和自豪感。

香港 雕塑 書法

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