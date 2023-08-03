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港去年6.8萬人申請移民 加最熱 澳洲減4成居次 美排第3

香港新聞組／香港3日電
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）
香港移民顧問分析，加拿大成為最熱門移民國家，以年輕人比率居多；至於英國，他認為「要走的都走了」；圖為示意圖。（中通社）

香港移民潮持續，官方最新「香港居民移居外地的估算數字」顯示，2022年港府收到1萬300宗主要作移民用途的「無犯罪紀錄證明書」（良民證）申請，雖按年減少30%，但仍未回落至2019年前數字。以英國內政部早前公布去年有5萬7800份BNO「5+1」申請來推算，香港去年移民申請約6萬8100宗。

香港01報導，有移民顧問分析，澳洲移民政策不及加拿大寬鬆，加拿大成為最熱門移民國家，當中尤以30歲以下年輕人比率居多，估計未來都會繼續吸引年輕人。至於英國，他相信「要走的都走了」。

保安局根據申請「良民證」作移民目的等資料，估計2022年有1萬300宗申請人移居，較2021年1萬4700宗減少30%。移居目的地首位為加拿大，錄得3700宗上升六成，是近五年來首次上榜首；其次為澳洲錄3100宗減少四成；美國錄1100宗排第三。

至於近年實施BNO「5+1」的英國，保安局指，由於英國及部分國家或地區沒有要求所有簽證申請人遞交「良民證」，所以沒有納入估算之列。據英國內政部最新數字，截至今年首季已接獲17萬2500份申請，當中2022年有5萬7800份申請。

保安局指出，警務處發出「良民證」是供申請人申請各類入境簽證或申請領養小孩之用，而在2018年至2022年，作各類簽證用途包括移民、升學及工作等約占申請總數九成，由2萬3524宗上升至3萬5554宗，五年間升幅達51%。

當局重申，即使申請「良民證」目的為移民，但香港居民最終未必能成功申請移居簽證，而取得移民簽證的香港居民，亦不一定會移居有關國家或地區。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，加拿大救生艇計畫逐步放寬，的確吸引不少年輕人，他近期接獲移民查詢中，有七成考慮移民加拿大，主要都是30歲以下年輕人，而且加拿大是傳統受歡迎移民國家，估計未來仍然是港人移民熱點；至於移民英國，張家禧估計「要走的都走了，留下來的都有自己打算」，未來可能會平穩下跌。

移民 香港 加拿大

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