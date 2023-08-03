港新聘印傭加收640美元 雇主轟「獅子開大口」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

印尼 政府準備落實「外傭零收費」措施，雇主需要承擔印傭的招聘費用，否則可能不讓獲聘外傭赴港。有本地雇傭中介公司預料，香港 雇主日後聘用印傭的中介費較現時額外承擔約4000至5000港元（港幣，下同，約512.5至640.6美元）的招聘費用，亦即增至逾2萬元。消息公布後，有原擬聘請印傭的家庭表示，或會考慮選擇收費較低的菲傭或其他地區外傭。

綜合港媒報導，家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒批評，印尼中介公司要求香港雇主支付招聘費用是「獅子開大口」，認為是印尼當地藉著香港對印傭需求大，要求無條件支付費用。她又擔憂一旦落實措施，其他供應外傭的國家如菲律賓會仿效要求雇主支付招聘費，對雇主無保障。

勞工 處表示，已就相關情況向印尼駐港總領事館了解。

現時香港有近34萬名外傭，菲印佔97%，其中來自菲律賓的外傭人數最多，有逾19萬人，占整體外傭56%；其次是印尼外傭，有近14萬人，占比約41%。

印尼人力中介公會獲印尼當局授權，在香港召開記者會指出，印尼政府去年頒布落實外傭零收費的命令，要求原本由印傭自行承擔的招聘費用，改由雇主承擔，即是從當地聘請印傭的雇主，要較現時額外承擔約4000至5000港元的招聘費用，否則不會讓有關印傭赴港，並稱措施即日實施。

不過，公會提到印尼當局無法強迫香港雇主支付費用，強調中介費用以外的印傭培訓費用，仍由印傭及當地政府自行承擔，促請港府和香港雇主支持有關措施。

香港僱傭公會主席陳東風表示，現時雇主每聘用一名新赴港印傭，需支付1.2萬至1.8萬元中介費，當中約3000至5000元為對印傭的補貼，預料新措施下相關費用將增至約9000元，屆時中介費或升至逾2萬元，進一步拉大與聘請菲傭費用的差距。他透露，香港現有約14萬個家庭聘請印傭，計畫實施後，料有兩至三成的家庭會轉為聘請其他地方的外傭。

陳東風又說，目前印尼輸出外傭到部分地方會收取培訓費，例如輸出印傭到中東的培訓費高達1.5萬港元，擔心印尼政府日後會將相關費用亦轉嫁至香港雇主身上。