栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅

栗戰書女兒栗潛心（左）日前獲委任為太平紳士，她是李家超出訪東盟代表團之一。（取材自香港行政長官辦公室）

全國人大常委會前委員長栗戰書的女兒栗潛心，日前獲香港 特首李家超委任為太平紳士。此前，栗潛心在香港的豪宅曾被媒體曝光，引發熱議。

綜合港媒報導，據港府7月28日刊登的憲報，李家超委任栗潛心和徐航為太平紳士，即日生效。栗潛心擁有香港身份證，是總部位於香港的國有投資銀行建銀國際董事長及「一帶一路」總商會理事會副會長，是日前跟隨李家超訪問東盟的代表團成員。

香港太平紳士是英國政府在香港遺留下來的一種嘉許制度，分為官守太平紳士和非官守太平紳士。官守太平紳士是因官職同時獲得的，非官守太平紳士則是政府對社會名流的一種榮譽名銜。

栗戰書是習近平 的親信，曾是中共 高層排名第三的人物，他於去年10月卸任中共中央政治局常委，今年3月卸下人大常委會委員長職務。

多年來，香港一直是江澤民、曾慶紅派系的「錢袋子」。習近平上台後，雙方在香港上演了一場財富爭奪戰。在權力爭鬥中，多名高層親屬在香港擁有的豪宅被曝光，引發外界關注。

2020年8月12日，紐約時報刊登題為《奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運》的文章，披露了時任三名政治局常委栗戰書、習近平和汪洋的親屬在香港擁有豪宅。 文章稱，時任全國人大委員長栗戰書的女兒栗潛心，在香港「悄悄打造出一種橫跨這座城市金融精英和中國政治隱祕世界的生活」。

栗潛心是建銀國際董事長，長期以來與中共高層官員的親屬做生意。她還是中國省級政治顧問團體的香港代表，2013年通過在香港註冊、在英屬維京群島成立的「世喜控股公司」，用1500萬美元買下了一幢位在香港赤柱海邊的4層樓別墅。

栗潛心的伴侶、華裔新加坡商人蔡華波毫不掩飾他的財富，31歲時就在香港擁有一匹名為「赤兔寶駒」的賽馬。

2017年，蔡華波接手鮮為人知的香港上市公司太和控股，利用它收購了半島酒店的大量股份和一座標誌性摩天大樓的79層。在港媒披露他收購太和控股後，同年7月他辭去太和董事長職務。

紐約時報曝光栗潛心香港豪宅的前一個月，栗戰書主導的全國人大強行通過及實施「港版國安法」，對香港的全球金融市場構成威脅。