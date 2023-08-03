我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

栗戰書女兒獲任香港「太平紳士」 被爆擁赤柱豪宅

香港新聞組／香港3日電
栗戰書女兒栗潛心（左）日前獲委任為太平紳士，她是李家超出訪東盟代表團之一。（取材自香港行政長官辦公室）
栗戰書女兒栗潛心（左）日前獲委任為太平紳士，她是李家超出訪東盟代表團之一。（取材自香港行政長官辦公室）

全國人大常委會前委員長栗戰書的女兒栗潛心，日前獲香港特首李家超委任為太平紳士。此前，栗潛心在香港的豪宅曾被媒體曝光，引發熱議。

綜合港媒報導，據港府7月28日刊登的憲報，李家超委任栗潛心和徐航為太平紳士，即日生效。栗潛心擁有香港身份證，是總部位於香港的國有投資銀行建銀國際董事長及「一帶一路」總商會理事會副會長，是日前跟隨李家超訪問東盟的代表團成員。

香港太平紳士是英國政府在香港遺留下來的一種嘉許制度，分為官守太平紳士和非官守太平紳士。官守太平紳士是因官職同時獲得的，非官守太平紳士則是政府對社會名流的一種榮譽名銜。

栗戰書是習近平的親信，曾是中共高層排名第三的人物，他於去年10月卸任中共中央政治局常委，今年3月卸下人大常委會委員長職務。

多年來，香港一直是江澤民、曾慶紅派系的「錢袋子」。習近平上台後，雙方在香港上演了一場財富爭奪戰。在權力爭鬥中，多名高層親屬在香港擁有的豪宅被曝光，引發外界關注。

2020年8月12日，紐約時報刊登題為《奢華豪宅、中共權貴的財富與香港的命運》的文章，披露了時任三名政治局常委栗戰書、習近平和汪洋的親屬在香港擁有豪宅。 文章稱，時任全國人大委員長栗戰書的女兒栗潛心，在香港「悄悄打造出一種橫跨這座城市金融精英和中國政治隱祕世界的生活」。 

栗潛心是建銀國際董事長，長期以來與中共高層官員的親屬做生意。她還是中國省級政治顧問團體的香港代表，2013年通過在香港註冊、在英屬維京群島成立的「世喜控股公司」，用1500萬美元買下了一幢位在香港赤柱海邊的4層樓別墅。

栗潛心的伴侶、華裔新加坡商人蔡華波毫不掩飾他的財富，31歲時就在香港擁有一匹名為「赤兔寶駒」的賽馬。

2017年，蔡華波接手鮮為人知的香港上市公司太和控股，利用它收購了半島酒店的大量股份和一座標誌性摩天大樓的79層。在港媒披露他收購太和控股後，同年7月他辭去太和董事長職務。

紐約時報曝光栗潛心香港豪宅的前一個月，栗戰書主導的全國人大強行通過及實施「港版國安法」，對香港的全球金融市場構成威脅。

香港 中共 習近平

上一則

退役43年老兵逛射擊館 左手射5槍均10環 網讚：寶刀未老

下一則

能生還嗎？門頭溝洪災沖散 父母劫後餘生沿水邊苦尋10歲女

延伸閱讀

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數

傳APEC將禁香港特首出席 拜習會添變數
李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP
拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤

拒邀李家超赴APEC 毛寧：美錯上加錯 立即糾正錯誤
李家超訪吉隆坡晤安華 港人赴大馬 免簽延至90天

李家超訪吉隆坡晤安華 港人赴大馬 免簽延至90天

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
白皮膚藍眼睛的「混血寶寶」。（花點時間 ）

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

2023-08-02 06:30
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30
傳被帶走的李玉超（右上），過去在中央軍委晉升上將的軍銜儀式時都會出席，前中為中央軍委主席習近平。（南華早報）

港媒：中國火箭軍司令員李玉超等3高層被查落馬

2023-07-28 13:14

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成