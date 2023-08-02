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深圳版居屋 市價5折起跳 港澳台可申購

香港新聞組╱香港2日電
共有產權住房
共有產權住房

價格為市價一半的深圳共有產權住房昨日起接受認購，合資格的港人也可申請購買，不受深圳戶籍限制。4人以上家庭為85平方米（約915呎）左右。

大公報報導，深圳市府近日推出「共有產權住房」，根據《深圳市共有產權住房管理辦法》，自1日起港澳台居民可作為深圳戶籍家人的共同申請人參與認購，免受戶籍限制。根據規定，只要在深圳繳納社保滿5年，也可以參與購買共有產權房，價格僅為市場價的一半，並可以持有50%產權，滿5年後可以轉讓，樓價上升的話可以賺取資產上升的收益。

報導指出，《辦法》規定共有產權住房主要面向個人配售，也可以根據深圳經濟社會發展需要，面向重點單位職工定向配售。申請人配偶、未滿18周歲的子女應當列為共同申請人。申請人父母、申請人配偶父母可以作為共同申請人。

申購共有產權住房的個人需滿足多個條件，主要包括戶籍、在深圳市無自有住房等。此外，申請人為年滿35周歲的單身居民，可以個人名義申請認購共有產權住房。申請人父母可以作為共同申請人。投靠子女取得深圳市戶籍的居民，不得作為申請人。

共有產權住房實行封閉流轉制度。購房人自簽訂買賣合同之日起未滿五年的，不得轉讓所購共有產權住房；自簽訂買賣合同之日起滿五年的，可以將所購共有產權住房轉讓給符合條件的對象。

申請面積方面，共有產權住房配售建築面積標準按照符合條件的家庭人口數確定，具體為3人以下家庭或者單身居民為65平方米（約700呎）左右，4人以上家庭為85平方米（約915呎）左右。建築面積85平方米左右的房源，也可以根據實際情況面向3人家庭配售。

有港人說，看到深圳共有產權住房允許港澳台居民可作為共同申請人，心情頓感輕鬆不少。「深圳商品房均價總體較香港便宜，但對30歲左右的年輕人來說，置業仍然不是易事，如果能以市價五成的價格申請到共有產權住房，壓力會小很多，在深圳打拚底氣也會更足」。

香港

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