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西貢鯨背傷見骨 疑螺旋槳擊斃 港將檢討觀豚指引

香港新聞組╱香港2日電
在香港掀起觀鯨熱的鯨魚，死後背鰭發現新傷口，當局把鯨魚屍體吊上船後解剖，死因疑是遭螺旋槳撞擊。(路透)
在香港掀起觀鯨熱的鯨魚，死後背鰭發現新傷口，當局把鯨魚屍體吊上船後解剖，死因疑是遭螺旋槳撞擊。(路透)

香港掀起觀鯨熱的鯨魚，逗留西貢海域數日後被發現死亡，漁護署和多名專家昨解剖調查死因，發現體表有兩個傷口深到見骨，海洋公園相信鯨魚可能是受船隻螺旋槳撞擊致死。

綜合大公、文匯報導，香港海洋公園保育基金總監祝效忠昨表示，鯨魚身上的新傷口位於鯨背前方，面積及深度較大，已取傷口樣本、內臟組織、鬚鯨以及生殖器官化驗，並表示：「鯨魚有可能是受到螺旋槳的撞擊而致死亡。」

祝效忠進一步根據過往的個案歸納鯨魚三大死因，其一是鯨魚本身的內臟存在病變，其二是海洋環境對其造成傷害，例如誤食海洋垃圾，其三則是受到船隻的撞擊，「團隊已打開鯨胃部檢查，裡面並無外來物及海洋垃圾，排除是海洋環境造成傷害。」專家從鯨魚屍體抽取樣本送往外國作進一步化驗，檢查是否有病變。

城市大學傳染病及公共衞生學系助理教授葛展榮及其團隊指，今次在香港水域出沒的可能是布氏鯨或其亞種艾氏鯨，該兩品種均是太平洋、大西洋一帶頗常見的鯨魚品種。據初步解剖分析，鯨身表面有兩個頗大傷口，深及骨骼，有可能受感染，大大減低存活機率。

()謝展寰表示，「漁護署確實欠缺經驗，但並非介入太慢」，他認為事件反映市民對待野生動物行為不恰當。政府將檢討《觀豚指引》，列明船隻與大型鯨魚須保持一定距離，令指引更適用於觀鯨。

此外，今次事件在處理上存在諸多困難，包括追責上法例有限制、設立禁船進入區難度高等，但指政府會檢視法例日後作出合適修改。

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