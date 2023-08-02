港選民數連跌2年 18~20歲大減逾半

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 選舉事務處公布臨時選民登記 冊，顯示地區直選選民數目連續兩年下跌，其中年輕組群的登記選民數跌幅顯著，年長組群的選民數目則上升。

香港新選制下，選民登記為三類，包括地區直選選民、功能界別選民及選舉委員會選民。按選舉事務處1日按例發布2023年地方選區、功能界別及選舉委員會界別分組臨時選民／投票 人登記冊及取消登記名單，顯示香港地區直選共有432萬名選民，按年下跌1.87%，連續兩年選民數目下跌。

按年齡組別分析，18至20歲選民由去年約5.5萬人大減逾50%至今年2.6萬，30歲以下選民按年下跌10%；31至60歲選民數目下跌3.5%；年滿61歲選民數目上升3.88%。

按香港法例，只有正式登記及列入選民登記冊內者，才可在今年12月10日的區議會選舉中投票。如與2019年區議會選舉年相比，今次香港年輕選民數大幅下跌20%，年長選民則上升22%。

今年有3萬1000人是新登記選民，年輕群組按年下跌35%，年長組群增60%。

香港新聞組╱香港2日電

明報報導，選舉事務處昨日公布2023年臨時選民登記冊，地方選區登記選民近433萬人，較去年正式選民登記冊減少逾8.2萬人；另外，逾8.1萬名選民被取消登記（DQ），為過去9年最多。

新登記選民人數再跌至近年新低。今年12月10日將舉行區議會選舉，翻查自2012年的數據，除2021年立法會選舉外，「選舉年」新登記選民人數一般較高，如2015年逾26.2萬、2019年逾39.2萬，惟今年新登記選民人數為3.13萬，較去年「非選舉年」近3.6萬人更少，同時是自2012年新低。