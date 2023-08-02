李玟出殯 親友泣別 老公深情告白被罵慘

李玟已經羽化成仙。(取材自微博)

靈車駛出殯儀館奔向火葬場的那一刻，大批聚集在街道上的粉絲，撕心裂肺地喊著「一路好走」，歌手李玟 美麗的倩影，往後是空氣裡的每一個分子，雖然看不到，但永遠常伴。

她上月5日離開了人世，48年的璀璨人生畫下句點。昨天上午10點半，至親好友甄妮、姚謙、大姊夫何錦麟等人為她扶靈，靈柩緩緩推出殯儀館，每往外移動一步，現場親友的悲痛嚎哭聲就更猛烈，場內播放起她的的經典名曲「月光愛人」，北極星這一次，真的帶走她了。

靈柩上寫著她的本名「李美林」，上頭放著一束鮮花，兩位姊姊捧著遺照，一行人搭著巴士約11點10分到達連臣角火葬場，李玟的老公Bruce10分鐘後低調抵達，一下車立刻鑽進禮堂。12點5分他離開會場，一路從室內被罵到室外，有人對他飆髒話並喊「下地獄吧」，還有人要衝上去毆打他。來自西安女歌迷激動拍打車窗，直斥Bruce Rockowitz為「殺人兇手」，Bruce當時臉容凝重，似乎受驚嚇。

Bruce遭大批媒體、粉絲圍堵，現場一片混亂，最後在三名保鑣的相護下，他擠開人群上車，有人問他想對李玟說什麼，他回：「I love CoCo,my whole life。」由於罵聲太過激烈，最後是李玟的同學出聲制止，希望大家理性一點。

李玟的老公Bruce(中)離開火葬場時，遭到圍剿。(視頻截圖)

有港媒報導，原本火化鈕是Bruce按，他主動放棄並讓給李玟的兩個姊姊。李玟二姊李思林表示：「只能是家人。」證實最後是由她們執行。而李玟的長眠處是否已經安排好？李思林說：「還在找合適的地方。」她也對媒體說：「在此感謝各位媒體朋友們這幾天奔波，你們遠道而來辛苦了，大家好好休息。」