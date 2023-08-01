送別偶像 李玟粉絲買24巴士站廣告

香港歌迷包下巴士站廣告悼念李玟。(中通社)

為了悼念李玟 ，粉絲們在香港 24個巴士站的69塊LED屏幕上，做了CoCo的紀念燈箱，當中有不少涉及李玟過往驕人的成就，包括「首位在奧斯卡演唱的華人 歌手」、「打破多個銷售紀錄的亞洲流行天后」、「唱響世界的華人之聲」、「在全球發行英文專輯的亞洲第一人」。

中通社報導，不少歌迷的愛戀可追溯至李玟1993年出道之初，或是她在「Di Da Di·暗示」專輯中展現出的百變天后的魅力。一位上海的粉絲表示，他們此次組織了500多人專程到香港，向李玟送上最後的敬禮。

這樣的景象同樣出現在台灣粉絲中，他們跨海而來，訂製應援橫幅，送李玟最後一程。談到李玟的離世，他們不少人回憶，當時看到消息都難以置信，甚至有人痛哭了整整一周。有的台灣粉絲得知有追思會後，立刻訂了機票和酒店，來到香港送李玟最後一程。

「她在每個人的心中，留下了深深的烙印」，一位來自廣東的粉絲深情地說，「她還活在我們心中！」不少歌迷原本希望李玟能一直陪伴著他們，就像一位來自重慶的粉絲說的那樣：「她就像一個親人，本以為她會陪著我們一起慢慢老去。」

李玟的音樂依然深深鑲嵌在歌迷的心中，有廣西的粉絲說，無論何時何地，都能隨著她的歌曲找到一股子勁，即使心情再差，聽完她的歌曲後，總能找到繼續前行的動力。

殯儀館附近的花店，白色和紫色的花朵熱銷，因為這兩種都是李玟喜歡的顏色。

李玟走了，但她在華語歌壇留下了永不磨滅的烙印。粉絲們說：「謝謝Coco李玟，妳永遠活在我們的心中。妳的一切，妳的音樂，妳的精神，將永遠不會被我們遺忘。」這是對李玟最深的懷念，也是對她音樂生涯的最高讚譽。