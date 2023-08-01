「猶豫」聽成「魷魚」…港師測聆聽普通話 僅4成半達標

香港示意圖。(圖：shutterstock)

俗稱「基準試」的香港教師語文能力評核報告昨日公布，僅四成半教師達標，其中達標率最低的普通話聆聽卷中，考生將「猶豫」聽錯為「魷魚」，「便箋」誤以為「變尖」，「緋聞 」誤拼成「飛蚊」，鬧出不少笑話。

綜合大公、文匯報導，本屆參加普通話評核者共1810人，評核分聆聽與認辨、拼音、口語、課堂語言運用，達標人數百分比44.5%、57.3%、80.5%、90.2%。聆聽與認辨合格率最低，約17%考生將詞彙「猶豫」誤聽為「魷魚」；拼音卷中，多達83%考生未能根據拼音正確寫出「便箋」，部分考生更以為是「變尖」，還有部分考生將「緋聞」拼音寫錯為「飛蚊」，形容針孔的「針鼻兒」一詞，港人極少使用，難倒逾73%考生。

至於新冠疫情 後首度恢復、只供現職教師應考的課堂語言運用評核，整體表現微升，但仍有部分教師在課堂期間，對學生說出「準備抽人」、「打開嘴巴」等不當用語，或英粵夾雜，更有考生說出「給兩分鐘大家先」等不規範話句。

英文評核有1475人參與，達標率最低是英文寫作，比率為46%。該卷要求考生以老師身分寫一封約400字的電郵，遊說校長將金融素養技能納入學校教育 。報告指出，部分考生於電郵的語氣並不恰當，亦有考生過分依賴「Firstly」之類的句首連接詞，令文章顯得機械而公式化。此外，部分考生使用過於複雜的句子作表達，以致出現文法錯誤，還有考生誤以為「多寫多分」，大大超出原先的字數限制。

在聆聽卷中，部分考生將「weighing a decision」誤聽為「waying a decision」；「lone parent families」聽成「loan parent families」，報告建議考生宜更仔細閱讀上文下理，從而考慮當中的實際意義，而非單純的寫下自己認為聽到的內容。