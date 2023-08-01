我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

「猶豫」聽成「魷魚」…港師測聆聽普通話 僅4成半達標

香港新聞組╱香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

俗稱「基準試」的香港教師語文能力評核報告昨日公布，僅四成半教師達標，其中達標率最低的普通話聆聽卷中，考生將「猶豫」聽錯為「魷魚」，「便箋」誤以為「變尖」，「緋聞」誤拼成「飛蚊」，鬧出不少笑話。

綜合大公、文匯報導，本屆參加普通話評核者共1810人，評核分聆聽與認辨、拼音、口語、課堂語言運用，達標人數百分比44.5%、57.3%、80.5%、90.2%。聆聽與認辨合格率最低，約17%考生將詞彙「猶豫」誤聽為「魷魚」；拼音卷中，多達83%考生未能根據拼音正確寫出「便箋」，部分考生更以為是「變尖」，還有部分考生將「緋聞」拼音寫錯為「飛蚊」，形容針孔的「針鼻兒」一詞，港人極少使用，難倒逾73%考生。

至於新冠疫情後首度恢復、只供現職教師應考的課堂語言運用評核，整體表現微升，但仍有部分教師在課堂期間，對學生說出「準備抽人」、「打開嘴巴」等不當用語，或英粵夾雜，更有考生說出「給兩分鐘大家先」等不規範話句。

英文評核有1475人參與，達標率最低是英文寫作，比率為46%。該卷要求考生以老師身分寫一封約400字的電郵，遊說校長將金融素養技能納入學校教育。報告指出，部分考生於電郵的語氣並不恰當，亦有考生過分依賴「Firstly」之類的句首連接詞，令文章顯得機械而公式化。此外，部分考生使用過於複雜的句子作表達，以致出現文法錯誤，還有考生誤以為「多寫多分」，大大超出原先的字數限制。

在聆聽卷中，部分考生將「weighing a decision」誤聽為「waying a decision」；「lone parent families」聽成「loan parent families」，報告建議考生宜更仔細閱讀上文下理，從而考慮當中的實際意義，而非單純的寫下自己認為聽到的內容。

緋聞 疫情 教育

上一則

洪水中托舉小女孩 川輔警獲個人一等獎…轉正還是要考試

下一則

送別偶像 李玟粉絲買24巴士站廣告

延伸閱讀

飲食、方言、文化

飲食、方言、文化
英語能力有限 華語家庭占比最高

英語能力有限 華語家庭占比最高
安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生

安那罕小學學區普通話雙語沉浸式課程招生
台裔女大生創建BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

台裔女大生創建BobaWay台英翻譯網頁 助台裔美國人學台語

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了