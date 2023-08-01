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背鰭見新傷 布氏鯨殞香港西貢

香港新聞組╱香港1日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

掀起觀鯨熱的香港鯨魚，昨被發現在香港西貢牛尾洲以南海面側身反肚漂浮，證實死亡，死後背鰭發現新傷口，當局把布氏鯨屍體送往萬宜水庫西壩解剖。保育基金稱，初步檢查發現鯨魚背部背鰭位置有新傷口，前後共有3個傷口，詳細死亡原因有待進一步確認。

綜合明報、香港01報導，西貢水域7月中旬出現長約7米的布氏鯨，掀起出海觀鯨熱潮，部分觀鯨船近距離圍繞鯨魚行駛，令各界擔憂鯨魚遭干預甚至傷害。事隔半個月，原在港海自在覓食的布氏鯨傳來死訊。

保育基金對於鯨魚最終死亡表示可惜，但認為亦是個很好機會，讓公眾認真想想如何與大自然不同物種相處。

在美國，北大西洋露脊鯨是受到嚴格保護的物種，禁止人們接近這些鯨魚，如果違反規定，將面臨高額罰款、監禁和船隻沒收等嚴厲懲罰。

加拿大，保護鯨魚的法律也很嚴格，會禁止船隻靠近鯨魚，如果違反法律，罰款可高達25萬加元。例如，2019年，一艘觀光船因為靠近加拿大卑詩省的一頭灰鯨而被罰款1萬7000加元。

在西班牙，任何船隻都要跟鯨魚保持300米的距離，違反法律者罰款可高達20萬歐元。

由此可見，各國都有嚴格的法律和規定來保護當地鯨魚品種，並對違反法律的人進行嚴厲懲罰，香港亦須跟上這些監管步伐。

儘管香港不屬鯨魚棲息地或經常出沒的地帶，但仍有江豚及中華白海豚出沒。不過，牠們近年在港出現的數字大幅減少，漁農自然護理署去年發表的報告提到，香港水域中華白海豚的數字在過去18年間下跌接近八成。

香港 加拿大 觀光

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