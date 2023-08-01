「阿一鮑魚」星廚楊貫一 90歲辭世 周潤發是常客

「阿一鮑魚」創辦人楊貫一7月31日病逝，享耆壽90歲。(取材自富臨飯店官網)

香港 富臨飯店「阿一鮑魚」在社交網站發文，公告富臨飯店創辦人楊貫一已於7月31日病逝，享耆壽90歲。

香港01報導，楊貫一曾獲世界御廚、世界傑出華人、銅紫荊星章、米其林三星等榮譽。楊貫一以招牌菜「阿一鮑魚」聞名全球，多位國家元首都曾品嚐他的手藝，楊貫一也開創香港飯店以鮑魚為主菜的先河。

「富臨飯店」是香港最著名的富豪餐廳之一，曾先後獲米其林一星、米其林三星榮耀，主打鮑魚料理，招牌菜「阿一鮑魚」更是聲名遠播。富臨飯店有一幅牌匾，上頭寫著「阿一鮑魚 天下第一」，由此可見楊貫一的自信，以及同行對他的敬重和認同。

報導指出，楊貫一生前除了經常亮相電視節目，分享獨門下祕技外，亦與周潤發 等影視名人交好，不少明星亦曾為阿一座上客。

阿一曾憶述與周潤發相識的經過，指1990年自己與周潤發、袁詠儀一同應邀到新加坡 宣傳。當時阿一與周潤發並不相識，於飛機上亦未有交流，但到達新加坡後，周潤發竟主動上前攀談，更開玩笑指可惜沒有人介紹，否則在飛機航程中便可以一嚐阿一鮑魚的滋味，此舉亦令二人結緣。楊貫一曾於訪談裡透露與周潤發的相識經過，此後周潤發更成為富臨飯店的常客。