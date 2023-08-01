我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

車禍悲劇 台父子脫離收容所 現身感謝各界捐款

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

「天使來過人間」 再會了，李玟 甄妮盼下輩子再做知己

香港新聞組╱香港1日電
李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(圖：李玟家屬提供)
李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(圖：李玟家屬提供)

華語歌壇天后李玟（CoCo）7月5日在香港瑪麗醫院辭世，享年48歲，家屬昨天在香港北角英皇道殯儀館舉辦追思告別會，眾多藝人好友包括甄妮、姚謙、蕭亞軒等均出席悼念，成龍、劉德華、名導李安等人則錄製影片向CoCo致哀，甄妮激動說：「我倆下輩子再做知己。」

李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(中通社)
李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(中通社)

綜合媒體報導，李玟的家屬在今天上午10點30分於香港殯儀館進行大殮（包括瞻仰遺容、封棺、辭靈等），接著隨即出殯，由大姊李秋林、二姊李思林心痛地捧著遺照，李玟的媽媽礙於習俗無法到場，護送亡者李玟的扶靈人士包含李玟姊夫何錦麟、歌壇伯樂姚謙、演藝前輩甄妮以及生前工作同仁、摯友共8位，令人不勝唏噓。 

李玟追思會於昨天下午4時開始，並通過YouTube和微博在全球網絡進行直播，李玟生前親友，包括姊姊、姊夫、丈夫Bruce Rockowitz（樂裕民）偕兩位女兒，以及姚謙、甄妮、蕭亞軒、韓紅等也都現身；成龍、劉德華、張學友、王力宏、陶喆、蔡依林、黃曉明、李安等人則錄影片憶述與CoCo相處點滴。

昨日一早特意搭飛機赴港的甄妮，對CoCo而言不只是前輩，也是知己，兩人原本約好昨晚碰面吃飯，未料竟是天人永隔，她激動說：「7月5日是我女兒生日，選擇這天離開我們，跟我開很大的玩笑，以後這天我是要慶生還是做忌日，不該開這個玩笑，我日子要怎麼過。」接著更說：「如果CoCo願意，我倆下輩子再做知己。」 

甄妮是李玟前輩，也是知己。(圖：李玟家屬提供)
甄妮是李玟前輩，也是知己。(圖：李玟家屬提供)

親友追思會首先以私人方式進行，由李岳奇（Roger Li）擔任司儀。作為李玟音樂上的伯樂，姚謙回憶兩人過去30年的交往，姚稱李玟是「來過人間的天使」；蕭亞軒昨日在追思會上淚水不止，從頭哭到尾；李安說CoCo可愛的形象深深印在他心中，「這麼好的人走得這麼早，真的很可惜」；劉德華曾與CoCo在舞台上表演過，他不捨指CoCo在他心中永遠長存；張學友則表示，CoCo的離去，無疑是樂壇很大的損失。

李玟(右)告別式，老公Bruce現身備受關注。(取材自微博)
李玟(右)告別式，老公Bruce現身備受關注。(取材自微博)
李玟告別式布置以繡球花、蝴蝶蘭、玫瑰、鬱金香為主。(圖：李玟家屬提供)
李玟告別式布置以繡球花、蝴蝶蘭、玫瑰、鬱金香為主。(圖：李玟家屬提供)

昨天告別式上，李玟老公Bruce跟2位繼女並未坐在家屬區，而是坐在第2排位置，由於不見一滴眼淚，引發網友群起砲轟。告別式結束後開放粉絲與媒體祭拜，李玟的大姊、二姊在親友道別期間，突然抱著一位男子放聲大哭，哭聲讓人格外心疼，姊妹倆更痛喊：「那個衰人害死了我妹！」這時旁邊有人發出噓聲制止，但已直播出去，立刻引發線上悼念粉絲各種聯想。

李玟的大姊夫何錦麟(右起)、大姊李秋林跟二姊李思林代表親屬接受大家致意。(圖：李...
李玟的大姊夫何錦麟(右起)、大姊李秋林跟二姊李思林代表親屬接受大家致意。(圖：李玟家屬提供)

李玟 香港 黃曉明

上一則

刺激經濟增長「只發文件不發錢」 民嘆口袋沒錢怎消費

下一則

涉汽車、住房、文旅消費 發改委20條救內需： 不是掏空錢包

延伸閱讀

李玟出殯火化 甄妮、姚謙扶靈 粉絲慟喊一路好走

李玟出殯火化 甄妮、姚謙扶靈 粉絲慟喊一路好走
直播／告別永遠的天后 李玟出殯 姊姊捧遺照送最後一路

直播／告別永遠的天后 李玟出殯 姊姊捧遺照送最後一路
眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾
悼念李玟：粉絲在香港買下24個巴士站牌廣告 刊CoCo紀念照

悼念李玟：粉絲在香港買下24個巴士站牌廣告 刊CoCo紀念照

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是…

2023-07-26 17:35
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
被稱「最美女通緝犯」的解麗萍潛逃24年後落網，滄桑面容曝光，網民嘆歲月是殺豬刀。(取材自中新網)

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

2023-07-30 09:30
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
伊拉克女旗手。視頻

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

2023-07-30 06:30

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了

連日大雨 網傳六百年不積水的北京故宮破防了