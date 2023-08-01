「天使來過人間」 再會了，李玟 甄妮盼下輩子再做知己

李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(圖：李玟家屬提供)

華語歌壇天后李玟 （CoCo）7月5日在香港 瑪麗醫院辭世，享年48歲，家屬昨天在香港北角英皇道殯儀館舉辦追思告別會，眾多藝人好友包括甄妮、姚謙、蕭亞軒等均出席悼念，成龍、劉德華、名導李安等人則錄製影片向CoCo致哀，甄妮激動說：「我倆下輩子再做知己。」

李玟追思告別會7月31日在香港北角英皇道殯儀館舉辦。(中通社)

綜合媒體報導，李玟的家屬在今天上午10點30分於香港殯儀館進行大殮（包括瞻仰遺容、封棺、辭靈等），接著隨即出殯，由大姊李秋林、二姊李思林心痛地捧著遺照，李玟的媽媽礙於習俗無法到場，護送亡者李玟的扶靈人士包含李玟姊夫何錦麟、歌壇伯樂姚謙、演藝前輩甄妮以及生前工作同仁、摯友共8位，令人不勝唏噓。

李玟追思會於昨天下午4時開始，並通過YouTube和微博在全球網絡進行直播，李玟生前親友，包括姊姊、姊夫、丈夫Bruce Rockowitz（樂裕民）偕兩位女兒，以及姚謙、甄妮、蕭亞軒、韓紅等也都現身；成龍、劉德華、張學友、王力宏、陶喆、蔡依林、黃曉明 、李安等人則錄影片憶述與CoCo相處點滴。

昨日一早特意搭飛機赴港的甄妮，對CoCo而言不只是前輩，也是知己，兩人原本約好昨晚碰面吃飯，未料竟是天人永隔，她激動說：「7月5日是我女兒生日，選擇這天離開我們，跟我開很大的玩笑，以後這天我是要慶生還是做忌日，不該開這個玩笑，我日子要怎麼過。」接著更說：「如果CoCo願意，我倆下輩子再做知己。」

甄妮是李玟前輩，也是知己。(圖：李玟家屬提供)

親友追思會首先以私人方式進行，由李岳奇（Roger Li）擔任司儀。作為李玟音樂上的伯樂，姚謙回憶兩人過去30年的交往，姚稱李玟是「來過人間的天使」；蕭亞軒昨日在追思會上淚水不止，從頭哭到尾；李安說CoCo可愛的形象深深印在他心中，「這麼好的人走得這麼早，真的很可惜」；劉德華曾與CoCo在舞台上表演過，他不捨指CoCo在他心中永遠長存；張學友則表示，CoCo的離去，無疑是樂壇很大的損失。

李玟(右)告別式，老公Bruce現身備受關注。(取材自微博) 李玟告別式布置以繡球花、蝴蝶蘭、玫瑰、鬱金香為主。(圖：李玟家屬提供)