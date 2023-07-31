香港純電動雙層巴士上路 巴士迷齊高歌

九巴首輛純電動雙層巴士30日投入服務，吸引巴士迷排隊乘搭。（取材自臉書）

香港 九巴從內地電動車 企業比亞迪引入的首輛純電動雙層巴士，昨日正式投入服務，行走安泰邨往藍田港鐵站的213M循環線，其餘41輛從比亞迪引入的純電動雙層巴士亦已交付及完成檢驗，將陸續投入使用。昨晨11時這輛雙層電巴由安泰邨首發，吸引大批巴士迷乘搭，乘客普遍形容這輛雙層電巴「很靜、上斜夠力、冷氣夠大、座椅舒適」。

文匯報報導，頭班車開出前一個小時，已有大批巴士迷在安泰邨巴士站排隊等候，齊聲合唱《綠袖子》改編版，「好開心！好興奮！」的歌聲此起彼落。到昨晨11時電動巴開始上客，一班巴士迷衝上上層車頭，在有利位置放置手機或攝影鏡頭，拍攝首航的「歷史時刻」。九巴並向首批乘客送贈「首航證書」，以及不銹鋼飲管套裝作為紀念品。

這輛雙層電巴總載客量達115人，採用刀片電池技術，電池體積更小，只需要充電約兩個小時，續航力已達300公里，足以應付九巴近八成巴士路線的全日運作需要。

雙層電巴全車座椅均設有安全帶，並以LED燈為乘客照明，以及提供免費5G Wi-Fi及USB充電插座。車頂設有太陽能板，兼設計了「水冷系統」與「電池管理系統」，能夠即時管理電池溫度和監察電池狀態，而巴士減速時可把部分動能化為電能回充進電池，提升電池效能。車身以電光綠作為主色，有別於九巴一貫紅色的車身，車迷戲稱為「青BB」。

搭乘雙層電巴頭班車的乘客，均獲九巴發出「首航證書」。（取材自臉書）

排頭位的乘客是暑假後升讀中五的陳同學，他表示，昨晨7時已到場等候，「希望今次雙層電動巴士有一個煥然一新的感覺。」陳同學指出，由於這是首輛雙層電巴，因此十分期待它的爬坡能力。

巴士迷登上雙層電動巴士上層，並舉起手機拍攝首航的「歷史時刻」。（取材自臉書）

一眾乘客都認為雙層電巴的整體表現，均較傳統柴油巴士為佳。乘坐上層第一排座位的周先生，昨日特別帶了錄音筆到場，希望錄下『青BB』到站的聲音。

駕駛雙層電巴「首班車」的車長說：「第一次開車（雙層電巴）感覺很緊張，也十分榮幸。電動巴士靜好多，開（車）起來更舒服，性能同柴油巴士大致一樣，上斜坡更加有力，能夠開到時速三、四十公里。」他認為電動巴士較環保，是未來巴士交通的大趨勢。