世大運添2銅 港隊追平歷來成績 許得恩1金1銅入袋

成都世大運武術項目男子太極拳比賽，台灣選手孫家閎（中）、新加坡選手（左）、香港隊許得恩（右）分獲金、銀、銅牌。（中新社）

香港 代表團昨天在成都世界大學生運動會憑武術隊續有不俗表現，獎牌榜加添兩銅。前天為港隊奪得首金的許得恩，昨在男子太極拳以9.660分獲得季軍；隊友沈曉榆則於女子槍術以9.583分收穫季軍，港隊暫在獎牌榜以1金1銀2銅位列第9。兩天內勇摘1金1銅的許得恩，已經穩獲「賽馬會優秀運動員 獎勵計畫」合共60萬港元（約 7.7萬美元）的獎金。

沈曉榆（右）30日在世大運女子槍術比賽獲得銅牌，與摘金的馬來西亞選手（中）、奪銀的澳門選手王泳欣（左）站上領獎台。 （中新社）

大公報報導，昨天是世大運開幕後的第2個比賽日，12項比賽產生了27塊金牌。港隊獎牌數增至4枚，已追平歷來參加世大運的最佳成績（2017年2金2銅）。未來幾天還有男子花劍、女子乒乓球團體等比賽，港隊仍有衝擊獎牌的希望。

連續兩天奪得獎牌，許得恩表示，對於昨天的表現覺得還可以，但其實可以再好一點。來之前並沒有給自己定下要拿幾塊金牌的目標，「這樣的目標我控制不住。比賽這麼多年，大家都是老朋友了，不打不相識，一打就是老朋友了，所以看到他們，比上場比賽更加開心。」

許得恩在昨天的比賽中選擇了西方音樂和中國太極拳的結合，他認為太極拳是東方文化遺產，昨選擇的音樂是經典曲目，「這樣的一個融合可以讓我很放鬆地去做自己喜歡的事。我覺得不管是哪種文化、不管是什麼樣的人，都可以一起進步。」

沈曉榆表示，自己不喜歡早起，早上的女子劍術是首項比賽，所以比較緊張，沒放得那麼開，「我自己覺得下午女子槍術發揮得比較好一點。在比賽的時候，我也挺享受的，因為場館比較漂亮，燈光打得也很漂亮，所以感覺非常好。」

在乒乓球團體比賽中，港男、女隊皆以場數3比0分別戰勝挪威和澳門 ，同晉級下一階段的淘汰賽。其中，港男隊的關文皓和何鈞傑是此次比賽的種子選手，世界排名分別第252位和第155。何鈞傑說：「到現在為止我一共打了3場球，每次對陣都是不一樣的隊伍，每次對陣的選手也是第1次和他們打。」