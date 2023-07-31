香港財爺：經濟續改善 但Q2增速放緩

香港財政司司長陳茂波指，本地消費和訪港旅遊業是今年以來推動經濟復甦的主要動力。私人消費在第二季仍是支撐增長的主要環節。（中新社）

香港 財政司司長陳茂波30日在網誌中表示，8月1日將公布的第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，按年增長幅度可能較第一季稍為放緩，但整體經濟仍處於改善的軌道上。

中新社報導，陳茂波指出，拉動香港經濟增長的「三頭馬車」當中，私人消費在第二季仍然是支撐增長的主要環節。零售業總銷貨值在第一季按年上升24%後，4月至5月合計繼續上升17%，恢復到2018年同期逾八成半。他預料第二季食肆總收益仍能繼續錄得顯著按年增長，並可如第一季保持平均每月90億港元（約11.5億美元）以上水平。

不過，「三頭馬車」中的貨物出口，在外圍環境持續疲弱下仍然面對相當嚴峻的壓力。陳茂波透露，香港商品出口貨值繼第一季按年下挫18%後，在第二季繼續按年下跌13%。輸往內地、美國及歐盟的出口均有減少，輸往大部分其他主要亞洲市場的出口亦繼續錄得不同程度的跌幅。

至於另一頭「馬車」本地固定投資 ，陳茂波表示，在第一季一度扭轉跌勢後，最近有放緩跡象。受到加息和外圍經濟前景疲弱所影響，固定投資在第二季料會略為回軟。

展望短期，陳茂波認為，外在環境出現了一些正面的因素。中央早前分析了當前內地經濟形勢，並為下半年經濟工作做好部署，相關措施將有力支持內地經濟今年較快增長，對香港經濟不同環節都有幫助。

他也提醒，在整體上保持樂觀的同時，亦要注意一些客觀環境的變化，積極應對一些新狀況。例如，經過三年疫情 後，許多市民的生活模式改變了，不少市民減少晚上外出活動和消費。港人北上消費情況明顯增加，近月赴港內地旅客或更多傾向在本地進行文化深度遊，消費模式或許起了變化。

陳茂波認為，面對市民和旅客的生活和消費模式改變，香港需要更具特色和創意的市場營銷策略和活動、更好的產品和服務，開創新的消費增長點，提升香港旅遊之都、盛事之都、美食之都和好客之都的吸引力和競爭力，吸引市民和旅客更多留港、到港開心消費。他強調，中長期而言，對香港的發展充滿信心。