港連鎖補習班翹英教育倒閉 上月還推優惠 家長退款無門

翹英教育突然全線結業，據報苦主近600人。（取材自商業電台）

創立27年、在全港開設五間補習中心的翹英教育（Brilliant Education）突然全線結業，大批家長和員工在網上成立「苦主群組」計畫追討學費和欠薪，據悉已有近600人加入，有家長指損失達5萬元（港幣，下同，約6413美元），並已報警求助。海關表示，截至下午5時，已接獲119宗相關舉報，並已安排專隊跟進。

綜合文匯報、大公報、明報報導，翹英教育補習中心29日突然在門外貼出「完成歷史任務」告示，宣布5間連鎖中心全線結業。惟告示並未交代結業原因及退還學費安排，令大批早前預繳學費的家長不知所措，每人涉及金額由數千元至數萬元不等。

翹英教育創立於1996年，為幼稚園、中小學及DSE（中學文憑考試）提供不同學科補習和語言課程，另亦設有暑期班課程。

翹英教育何文田廣場分校貼出告示指，已完成歷史任務，所有中心30日起關閉，未有交代結業原因。（取材自香港電台）

翹英教育5間補習中心位於何文田、康怡、筲箕灣、柴灣及小西灣。有家長表示，何文田廣場的補習中心之前才收取約280名家長替子女提交的學費，但其連日拖堂，有家長甚至被遊說預繳多達5萬元學費，但子女仍未上過一堂，昨日透過臉書帖文才得悉倒閉，懷疑是「有預謀欺詐」。另有補習中心的導師亦不能倖免，報稱被長期拖糧，以致導師和員工流失量巨大。

有家長表示，翹英康怡分店6月推出「快閃優惠」，在中心職員遊說下，她預繳逾萬元學費。消息指，該中心約一周前已沒有開門，負責人則以店鋪維修、導師請假或離職等理由回覆，未安排任何退款事宜。

家長葉太表示，有家長之前一次過預繳了兩、三萬元學費，估計被騙家長合共損失涉及逾50萬元。

教育局 昨晚指，沒有收到相關學校結束營辦的通知，何文田廣場亦沒有名為「翹英教育」的註冊學校。教育界立法會議員朱國強稱，如教育中心一次過收取數月學費屬不合法。

翹英教育突然全線結業，消委會表示，目前接獲一宗與有關教育中心相關的投訴。（取材自香港電台）

記者翻查資料，翹英教育的董事彭芷彤，曾在多間教育及海外升學 顧問公司任職董事，這些顧問公司部分已經解散。彭芷彤回覆傳媒查詢時表示，因近期太多負面信息影響教師工作，又稱目前正商討重開部分中心，或有家長願意接手。

不過，與翹英教育合作提供課程的大教香港 有限公司（Eye Level），早於7月26日已向家長發通告，聲明該公司與翹英教育是獨立營運的機構，並對翹英教育旗下教室的運作安排不當，對家長和學員帶來影響和不便深感遺憾，並決定與翹英結束合作關係。