國安法壓制？ 倡導多元性向節目 港台「自己人」遭下架

香港電台多元平等的節目「自己人」(We Are Family)開播17年後遭下架。(取材自香港電台)

香港 電台(Radio Television Hong Kong，RTHK)促進LGBTQ (同性戀 、雙性戀、跨性別者和酷兒)平等的節目「自己人」(We Are Family)，在29日播出最後一集後，宣告停止。香港電台管理層是以「節目變更」為由，停播這個已17年之久的節目。

中央廣播電台引述法新社報導，在中國鎮壓香港民主運動，並於2020年實施全面的國家安全法後，「一家人」節目遭到停播，批評人士認為，國安法分裂了民間社會，並壓制異議。

節目共同主持人梁兆輝表示，他已經為「一家人」被政府資助的香港電台下架，做好了「心理準備」，但本月初與電台管理層會面時，並沒有得到令人滿意的解釋；在最後一集節目播出前，他受訪時表示，「對於像香港電台這樣的傳統平台來說，這個節目或多或少是在走鋼絲」。

「一家人」以閒聊、新聞和來賓訪談為主，是香港一個罕見的宣導同性戀權利的平台。2006年推出時，打破了公共廣播公司的模式。

據報導，梁兆輝回憶說，部分是受到電影「斷背山」(Brokeback Mountain)在奧斯卡獲獎的啟發，「一家人」在早期享有「我幾乎難以置信」的編輯自由。他稱，「一家人」節目每周六午夜播出兩小時，利用廣播的廣泛影響力，將LGBTQ內容呈現為「好玩、輕鬆和有趣的東西」。

2010年，一集關於LGBTQ青少年遭高中霸凌的節目，曾獲得人權新聞獎；其它節目內容也曾引發關於變裝文化和跨性別者面臨的歧視等話題的討論。

報導指出，梁兆輝說，「能夠在公共廣播電台主持這種節目，本身就是一種聲明」，「如果我們可以每周在香港電台談論同性戀、性傾向，這意味著…這不是禁忌」。

香港人對同性婚姻的支持穩步上升，尤其是年輕人。根據今年的一項民意調查，60%的香港人支持同性婚姻，10年前這個比例只有38%。