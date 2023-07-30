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周潤發帶傷座談 勉港大生「沒有奇蹟只有累積」

香港新聞組／香港30日電
發哥不顧身上有傷，握住手機與現場300多位同學自拍留念。（取材自微博）
發哥不顧身上有傷，握住手機與現場300多位同學自拍留念。（取材自微博）

「發哥」周潤發帶傷出席香港大學學生發展及資源中心，及港大通識科邀請的「周潤發 x 導演潘耀明 x 編劇莊文強：對談——電影·人生」活動，與香港大學通識科總策畫黃志淙博士及大學師生，暢談他的電影與人生，他寄語時下一代「世界沒有奇蹟，只有累積！」引發現場掌聲雷動。

文匯報報導，將縱橫中外影圈近50年、豐富的人生閱歷，濃縮成1小時講座，同學們都覺得這是一次難得的機會，爭先報名撲飛。與會的300多位同學，事前更獲安排到戲院觀看「別叫我『賭神』」為座談會進行熱身。

據報導，豈料發哥出席講座前一天，跑步時發生意外，雙手手掌多處被石頭割傷流血，更因為側身落地，令左邊身第四條肋骨出現骨裂，現時無論笑或是咳甚至用力些呼吸，都會感到十分痛楚，醫生已千叮萬囑，要暫停跑步運動兩個月；在場300多位師生，對發哥仍帶傷出席講座全體報以熱烈掌聲，以示答謝發哥信守承諾。

報導指出，為了幫補生計，發哥早年雖然無法完成學業，但他不但沒有抱怨，還將提早投身「社會大學」視之為人生中最寶貴的一課；得到社會栽培，贏得愛戴，心存感激的發哥最希望也最關心，是將累積到的智慧和愛，分享給眼前的年輕人，並寄語大家該想想對家人、自己的責任，也要學懂珍惜眼前人。

談到自己，發哥稱要好好管理身體，到80歲時可以有20歲的魄力去跑馬拉松。但凡事不宜太着緊，也切記不要將自己放大。發哥說做人、做事與演戲一樣，每一次，都要真情演繹，就算遇到挫折，也千萬不要退縮，逆境可讓大家愈來愈強，「世界沒有奇蹟，只有累積！」金句一出，現場掌聲雷動。

發哥雙手手掌多處被石頭損流血。（取材自微博）
發哥雙手手掌多處被石頭損流血。（取材自微博）

周潤發 香港 馬拉松

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