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亞航往返香港航班復疫前八成 明年首季復飛宿霧

香港新聞組／香港30日電

全球航空業逐步復甦，亞航首席商務官陳家欣表示，亞航整體運力已回復至疫情前70％至75%，其中往返香港航班疫情前每周有88班，現已恢復近八成至每周69班，預計今年底在香港的運力會復常。

明報報導，陳家欣指出，亞航未來將積極發展香港市場，透露計畫明年首季重開香港至宿霧航線，並正考慮新增往印尼雅加達、峇里島及柬埔寨吳哥窟的航班；落實後連同現有航點，明年亞航在香港的航線將倍增至11條。

據報導，受惠於香港機場整體運力仍未恢復，亞航往香港每班航機的平均載客量已超過疫情前，營業額亦較疫情前增加兩至三成，「因為整體機位減少，旅客要爭，已經困獸鬥困了3年，他們很捨得（花錢），出國意願高。」

陳家欣說，香港在區內是最遲開關，與新加坡難免出現差距，機場人手短缺亦有礙復甦。報導稱，她預期香港機場客運量今年年底可追上新加坡，惟取決於人手問題能否解決。

陳家欣還點出，香港機場處理行李及過關等地勤人員短缺，窒礙復甦，其中瓶頸在凌晨時分特別嚴重，也導致推出不少通宵航班的廉航難以增加運力。

此外，她說疫下工作模式改變，航空業需輪班令不少人卻步，招聘困難致人力成本上升，而香港機場徵收的建設稅及離境稅均有增加，各項成本均需轉嫁旅客。

香港 疫情 新加坡

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