憂鬱候診等1年…港去年1080人自殺 創15年新高

香港去年1080宗自殺死亡個案，創15年新高，當中男性占6成，女性占4成。（中通社）

香港 撒瑪利亞防止自殺會公布數據，香港去年自殺人數和自殺率，創2007年以來新高。憂鬱症 在香港是可導致自殺的主要疾病，香港憂鬱症患者有30萬之眾。而患有憂鬱症的兒童與青少年要求診專科醫院，要等候一至二年。

撒瑪利亞防止自殺會是香港對絕望及瀕臨困境人士伸出同情之手的民間組織，該會昨天舉行記者會指，香港去年有1080宗自殺死亡個案，相當於每10萬人中有14.73人自殺身亡，自殺數字和自殺率都是2007年以來新高。

自殺個案中，以年齡組別分析，年滿60歲的自殺死亡個案占整體四成四，打破1973年以來的紀錄。更有不斷上升及破紀錄的趨勢，20至29歲以及50至59歲組別的自殺率亦上升。

撒瑪利亞防止自殺會認為，疫情 影響經濟，社會氣氛相對暗淡，加上人口老化，都令自殺數字偏高。而據世衛的報告，憂鬱症是可導致自殺的主要疾病，不少患者會感到無助和絕望，不相信自己有能力解決問題，自殺風險比其他人高15至20倍。

香港心理衞生會總幹事程志剛早前說，全球各地的研究均顯示，憂鬱症的確診人數會出現海嘯式上升。不少研究亦反映，市民難以適應疫情的「新常規」，加上社會經濟受衝擊，令不少人的情緒受影響。疫情下有長者離世，加上移民潮，令家庭支援受破壞，均令憂鬱症患者增加。

但香港憂鬱症患者難得及時治療，憂鬱症患者在香港逾卅萬，香港醫院管理局說，過去五年間確診人數增1萬人，而香港公立醫院例行個案求治輪候時間，要排隊等40個星期。其中兒童及青少年專科的輪候時間較長，需時一至二年不等。