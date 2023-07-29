港府入稟禁播「願榮光」遭高院駁回 律政司：要上訴

香港高等法院拒絕發出對歌曲「願榮光歸香港」的禁制令。圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱「願榮光歸香港」。（美聯社資料照片）

香港 高等法院拒絕批出對歌曲「願榮光歸香港」的禁制令。「願榮光歸香港」是香港反送中 運動期間出現的歌曲，港府律政司入稟（遞狀）要求禁制，指其作出危害國家安全行為。但香港高等法院法官陳健強說，法庭在維護國家安全的同時，有責任保障人權，包括言論自由，法庭需要在社會上互相抗衡的利益之間取得適當平衡。港媒報導，特首李家超表示已要求律政司盡快研究判詞及跟進工作，據悉，律政司傾向上訴。

「願榮光歸香港」又名「我願榮光歸香港」，是2019年香港反送中運動期間，一群網友自發創作，在社會上廣為傳唱的抗爭歌曲。近年香港參加國際性體育賽事，在播放代表隊國歌時，多次播放此歌曲，引起爭議。於此港府律政司入稟香港高等法院，申請此歌的禁制令，禁止以任何方式傳播歌曲「願榮光歸香港」。

香港高等法院7月28日頒布書面裁決，拒絕批出禁制令。高等法院法官陳健強頒布書面裁決，指律政司申請要求法庭以特殊權力，批出針對所有身處香港人士的禁制令，但考慮到禁制令會對無辜的第三方造成影響，法庭必須深思熟慮。

判詞說，協助刑事法律的禁制令，必須是必要或具功用，考慮到禁制令列明的行為，屬穩健刑事司法制度下可予懲處的行為，經謹慎衡量後，並不信納禁制令會有真正功用，並信納執行禁制令會與相關刑事法律互有衝突，例如違反國安法的罪行須循公訴程序，在刑事法庭提出檢控。

法庭又認同，要顧及言論自由的權利，尤其禁制令可能產生寒蟬效應，令動機清白人士或會害怕違反禁制令的嚴重後果，因而選擇不參加涉及該歌曲的正當活動，因而決定拒絕批出禁制令。

早前港府律政司一方陳詞時稱，「願榮光歸香港」在「港區國安法」實施後仍不斷流傳，歌曲或純音樂都可引起市民情緒，可被用作煽動分裂國家、侮辱國歌及煽惑他人參與暴力示威，禁制令旨在堵塞法律漏洞。

前支聯會副主席鄒幸彤反對禁令，她早前提出抗辯，但遭法庭拒絕而未能出庭。香港記者協會主席陳朗昇說，歡迎裁決也認同法院的說法，香港現行的刑事司法制度，已經涵蓋禁制令針對的行為，根本毋須再另頒禁制令處理。裁決反映法庭認同，如果批出禁制令會產生寒蟬效應，令無辜的人因害怕其嚴重後果而不參加相關的正當行為，包括新聞報導，而香港政府在行使權力時亦應小心。

香港新聞組／香港29日電

律政司早前入稟高等法院申請臨時禁制令 ，禁止在具違法意圖下傳播反修例歌曲「願榮光歸香港」（下稱「榮光」），指傳播或令該曲被誤認為是香港「國歌」。明報報導，高院法官陳健強昨午頒下判詞，拒絕批出臨時禁制令。判詞指出，禁制令是限制已違法行為，相信已違法者不會因而卻步，亦可能帶來「寒蟬效應」。特首李家超表示已要求律政司盡快研究判詞及跟進工作。據了解，律政司傾向上訴。

報導指出，正訪問東協3國的特首李家超昨日在馬來西亞被記者問到會否考慮上訴，他說已要求律政司盡快研究判詞，以及積極研究之後的跟進工作。他強調國歌是國家主權的象徵，有關歌曲經常被用作煽動他人參與極有可能構成分裂國家罪及煽動罪等行為，亦被不正確地表述為「香港國歌」，對國家造成侮辱，對國家和特區造成傷害。