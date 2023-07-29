李家超訪印馬星 簽33協議新高 稱3國確認挺港入RCEP

李家超總結東盟之旅，達三目標取五成果。圖為李家超（前排右二）在馬來西亞吉隆坡參觀雙威集團。 （中通社）

出訪馬來西亞的香港 特首李家超昨總結在東南亞的訪問行程，他說新加坡、印尼 及馬來西亞再次確認支持香港加入「區域全面經濟伙伴關係協定」（RCEP ），這次出訪東協（香港稱東盟）三國達成三目標取五成果，包括簽署共33份合作備忘錄及協議，數量是歷來外訪中最多，形容成果「超預期」。

綜合明報、大公報報導，33貢協議涉及多個不同領域，例如香港天文台與印尼氣象局在提升天氣預報技術等方面作共同研究，香港亦有衛星公司與印尼製造業公司合作。李家超說，今次外訪與三個國家及東協領袖建立友誼及良好溝通，對未來合作有更積極的互動作用。

李家超率領訪問團在馬來西亞訪問兩日，共達成11份合作備忘錄，涵蓋貿易、金融科技、鐵路及房地產發展等。其中港鐵與馬來西亞捷運公司簽署備忘錄，就連接柔佛新山及新加坡的「柔新捷運系統」訂立合作框架，合作範圍包括技術設計和施工、周邊地區長遠規畫等。

馬來西亞交通部長陸兆福昨出席午餐會時表示，希望香港與大馬在航空物流業加強合作。他說，吉隆坡國際機場是區域樞紐，擁有前往幾乎全部東協國家的航線，也是亞洲最大規模的廉航之一亞洲航空總部所在，期望兩地機場可加強合作，同時作為前往東協與香港的航空樞紐。他又提到，沙巴前往香港與吉隆坡的航程相若，冀香港可成為出口沙巴海鮮至世界各地的物流中轉站。

李家超則在致辭中感謝馬來西亞讓特區護照持有人入境的免簽證期限，由30日延長至90天，認為是增加人員往來的里程碑，並感謝馬來西亞支持香港加入「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）。

對於身為RCEP成員的日本會否在排放核廢水爭議中，為香港加入RCEP帶來阻力，李家超期望申請是基於經濟因素，不涉及政治考慮。

李家超將於今日返回香港。