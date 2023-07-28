港動漫節連5天 銷情有望復疫前

香港示意圖。(圖：shutterstock)

第24屆香港動漫 電玩節今起一連五天舉行，有122間展商參與，共設589個攤位。作為復常後首個動漫節，不少展商預料會有大批遊客，估計銷情可升一至三成。

綜合媒體報導，模型參展商threezero已參加數屆動漫節，其市場部經理佘錦洪表示，市民於新冠疫情期間積累消費能力，加上電子消費券，攤位人流料增一倍，銷售額則升三成至三成半。threezero今年會售賣三款會場限定版，佘稱今年有較多海外客人經社交媒體了解購物詳情，認為限定版可吸引內地和東南亞地區粉絲到訪動漫節。

不少港人觀看周星馳 的電影長大，URDU則推出周星馳電影《食神》正式授權系列產品，包括269港元（約34.47美元）的「爆漿瀨尿牛丸」Tee及售價69港元、內含6粒「爆漿瀨尿牛丸」彈彈波的罐裝玩具，場內還會接受預訂一套7隻《食神》角色公仔。

另外，電腦用品展商Logitech G亦對銷情樂觀，公司市場部經理周先生表示，香港恢復通關後有遊客到訪，預計人流和銷售額較去年有10%至20%增幅，期望回復疫前水平。他說已準備多三至四成貨量，今年更特別在附近租用倉庫，方便補貨。