涉資助羅冠聰 前眾志2骨幹被拘

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方國安處通緝 海外8名港人的案件持續發酵，國安處人員昨天再拘捕兩名前眾志骨幹成員，指他們涉嫌資助被通緝之一的前眾志創黨主席羅冠聰。

綜合媒體報導，被捕二人是陳珏軒和黃莉莉，同為29歲；二人同於2016年加入現已解散的香港眾志，陳曾擔任眾志副秘書長，亦曾為羅冠聰的立法會議員助理；黃則曾擔任眾志的組織幹事。警方指他們涉嫌資助羅冠聰，涉嫌違反香港國安法的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀作出具煽動意圖的作為」。

據悉，警方調查後，相信兩人極可能與協助經營「懲罰Mee」手機應用程式（App ）有關，並涉嫌資助羅冠聰。

警方表示，兩名被捕者與本月5日的被捕人士有關，都涉嫌透過網購平台支援在逃海外人士。據報導，他們二人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。

國安處7月3日獲法庭批出拘捕令，懸紅通緝8名涉嫌干犯《香港國安法》的海外人士，包括羅冠聰。羅涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。兩日後，國安處拘捕4名前眾志成員，包括前主席林朗彥、成員李啟靖、鍾展翹及廖偉濂，並搜查位於葵涌的「懲罰Mee」辦公室，指他們涉嫌營運該手機App，賺取資金以支援潛逃的羅冠聰，翌日警方再在機場拘捕準備前往台灣的前眾志常委朱恩浩。5人其後獲准保釋，8月上旬再向警方報到。連同昨日被捕兩人，案件至今共有7人被捕。