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李家超訪吉隆坡晤安華 港人赴大馬 免簽延至90天

香港新聞組／香港28日電
香港特首李家超（右）在吉隆坡與馬來西亞首相安華（ 左）會面。（取材自港府行政長官辦公室）
香港特首李家超（右）在吉隆坡與馬來西亞首相安華（ 左）會面。（取材自港府行政長官辦公室）

香港特首李家超昨日抵達東盟三國訪問行程的最後一站──馬來西亞首都吉隆坡，他與馬來西亞總理安華會面，為香港市民帶來好消息：香港特區護照持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由本來最長一個月延長至90天。

綜合大公、文匯報報導，李家超表示，香港致力加強與馬來西亞及東盟的關係，期待建立更緊密聯繫，會繼續向東盟的好友，說好香港故事。他同時感謝馬來西亞政府延長特區護照持有人逗留期限，相信有關安排將進一步加強兩地的聯繫，互利共贏。

李家超指出，香港和馬來西亞的雙邊貿易關係向來密切，去年的雙邊貨物貿易額按年增長7%，達281億美元，令馬來西亞成為香港的第九大貿易夥伴。在東盟十國中，馬來西亞更是香港的第三大貿易夥伴。特區政府會繼續加強與馬來西亞在商貿、投資、創新科技、文化旅遊等方面的合作交流，並感謝馬來西亞支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

安華則在社交專頁透露，與李家超討論貿易、投資、金融、鐵路、教育及旅遊合作等議題，又引述李家超指考慮在吉隆坡開設經濟貿易辦事處，進一步加強雙方關係和合作。

據了解，香港與馬來西亞就延長特區護照持有人免簽證入境期限，已磋商了一段時間，李家超此次訪問，當場達成一致意見。香港入境處昨日宣布，香港特區護照持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由最長一個月延長至90天。發言人表示，馬來西亞是「一帶一路」沿線國家。在「一帶一路」倡議下，延長免簽證安排為香港特區護照持有人帶來更大的便利，並有助加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。

現時已有共168個國家／地區給予香港特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇。東盟國家中，目前僅柬埔寨、緬甸、越南四國尚未對特區護照持有人提供免簽證或落地簽證入境安排。李家超日前回應香港與部分東盟國家未達成相互免簽證入境安排時強調，特區政府致力加強與東盟國家加強合作，只要可以便利化的措施都會盡力做。

香港特首李家超率領代表團抵達東盟三國訪問行程的最後一站，在吉隆坡與馬來西亞首相安...
香港特首李家超率領代表團抵達東盟三國訪問行程的最後一站，在吉隆坡與馬來西亞首相安華會面。（取材自港府行政長官辦公室）

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