李家超訪吉隆坡晤安華 港人赴大馬 免簽延至90天

香港特首李家超（右）在吉隆坡與馬來西亞首相安華（ 左）會面。（取材自港府行政長官辦公室）

香港 特首李家超昨日抵達東盟三國訪問行程的最後一站──馬來西亞首都吉隆坡，他與馬來西亞總理安華會面，為香港市民帶來好消息：香港特區護照持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證 入境期限，由本來最長一個月延長至90天。

綜合大公、文匯報報導，李家超表示，香港致力加強與馬來西亞及東盟的關係，期待建立更緊密聯繫，會繼續向東盟的好友，說好香港故事。他同時感謝馬來西亞政府延長特區護照持有人逗留期限，相信有關安排將進一步加強兩地的聯繫，互利共贏。

李家超指出，香港和馬來西亞的雙邊貿易關係向來密切，去年的雙邊貨物貿易額按年增長7%，達281億美元，令馬來西亞成為香港的第九大貿易夥伴。在東盟十國中，馬來西亞更是香港的第三大貿易夥伴。特區政府會繼續加強與馬來西亞在商貿、投資、創新科技、文化旅遊等方面的合作交流，並感謝馬來西亞支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。

安華則在社交專頁透露，與李家超討論貿易、投資、金融、鐵路、教育及旅遊合作等議題，又引述李家超指考慮在吉隆坡開設經濟貿易辦事處，進一步加強雙方關係和合作。

據了解，香港與馬來西亞就延長特區護照持有人免簽證入境期限，已磋商了一段時間，李家超此次訪問，當場達成一致意見。香港入境處昨日宣布，香港特區護照持有人前往馬來西亞旅遊的免簽證入境期限，由最長一個月延長至90天。發言人表示，馬來西亞是「一帶一路 」沿線國家。在「一帶一路」倡議下，延長免簽證安排為香港特區護照持有人帶來更大的便利，並有助加強兩地在旅遊、文化和經濟方面的聯繫。