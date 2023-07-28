國安法3年 在港日企憂慮比率反升 1成考慮縮編或撤離香港

香港示意圖。(圖：shutterstock)

《港區國安法》實施三年後，對該法感到擔憂的日企比率不跌反升，達到45.2%；有近七成表示，憂慮該法例導致人員流失，其次是擔心資訊自由受限。調查發現，有三分之一受訪日資承認面對人員流失問題，近半不能補充。

法廣報導，根據日本 駐香港 總領事館、日本貿易振興機構（JETRO）香港事務所，以及香港日本人商工會議所的連續性民意調查顯示，在香港的日資企業近半年對《港區國安法》的憂慮由谷底回升。在港日資在《國安法》剛推出後的2020年7月，感到擔憂的比率最高，達81.4%；其後大幅下降至五成半左右，最低是在本年1月時公布的40.7%；而在這個半年一次的最新民調結果顯示，日資的擔憂比率已調頭回升至45.2%。

據報導，調查報告未解釋為何對《國安法》感到憂慮的日資比率有所增加，而翻查公開資料，香港警方剛巧在調查開始時公布，通緝 八名身處海外的香港民主派人士，指他們涉嫌違反《國安法》，並每人懸紅100萬港元（約12.8萬美元）通緝，其後更把被通緝人士的在港家人帶返警署協助調查，備受歐美國家批評。

報導稱，調查結果顯示，日資對《國安法》感到擔憂，主要原因是「人力資源流失，存在難以確保優秀人才的風險」(69.7%)；其次是「存在信息被限制的風險」(64.2%)，而且相關比率半年間上升接近六個百分點，若與最初相比，更是上升13.7個百分點；接著是「擔心中國政府的干預將會增加，香港的自治權將被削弱」和「香港的『法治』和『司法獨立』可能會喪失」，兩者均超過五成。

另外，調查發現，指《國安法》有影響的受方日資比率與半年前相若，逾六成認為沒有影響，超過一成半認為有負面影響。調查機構又就該法例實施帶來的負面影響訪問34家日企，主要的負面影響是員工流失，其次是客戶流失或縮小、香港聲譽下降等；相反，只有0.8%的企業認為《國安法》有好的影響，原因是治安和營商環境穩定下來。

報導指出，調查顯示，53%企業認為香港人流不能回復疫情之前，對香港經濟前景並不樂觀。不過，逾六成日資企業表示會維持在港規模，有10.8%企業考慮將香港辦公室的規模縮小或撤離香港，原因之一是把基地遷至中國或東盟。