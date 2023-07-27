想抽機票嗎？港工展會購物節8月回歸1折吸客

「第3屆工展會購物節」8月回歸亞博館。香港 中華廠商聯合會26日宣布，購物節將於8月4日至7日一連4天於亞洲國際博覽館舉行，場館內設有超過300個攤位、分布於6大展區，除展銷多元化優質商品及環球美食，更有大量精選優惠產品低至一折大酬賓。

綜合大公、文匯報報導，場內會還將舉行大抽獎、歌舞表演、攤位遊戲及熟食區等，頭獎是價值4.5萬元雙人往返美/加/歐機票，廠商會每天更向入場人士派發1000份免費雪糕，為市民消暑降溫，實行購物、美食及娛樂共冶一爐，是暑假親子 好去處。

廠商會會長史立德昨表示，今次是廠商會疫後首個設有熟食區的展會，相信能吸引不少市民入場「掃街」，對今屆購物節銷情感到樂觀；去年購物節銷售額達6000萬港元（約769.5萬美元），入場人次超過6萬，預期今次4天展期較上一屆更好，「有得試食，有得睇有得玩。」他希望今年能突破8萬入場人次。

廠商會副會長兼展覽服務有限公司主席施榮恆表示，本次六大展銷區包括「休閒食品區」、「健康養生區」、「生活家品區」、「服飾美容區」以及「潮生活主題區」，大量精選優惠產品低於一折發售。有別於過去兩屆展會，今次大會新增「為食·玩天地」主題展區，區內設20個美食攤位，售賣本地和來自世界各地的特色美食，亦設有多個免費遊戲攤位。場內安排系列表演活動，包括夏威夷 舞蹈盛宴、歌星雨璇唱遊購物節、古箏表演、曲韻悠揚音樂頌、活力節拍Dancing Kids、澎湃非洲鼓樂、耆樂金曲樂韵揚等，還有大量免費遊戲攤位及工作坊。

入場人士亦可以即場或透過工展會App參與大抽獎，有機會贏取豐富大獎，此外，為方便市民入場，廠商會提供4條免費接駁巴士路線，於展會期間來往荃灣、屯門、天水圍及港珠澳大橋香港口岸至亞博館，並可免費乘搭東涌特快巴士X1往返東涌巴士總站；而乘坐機場快線亦有優惠價，在香港站及九龍站出發只需60元，青衣站出發則為47元。

工展會購物節於亞博館5及7號展館舉行，首三天由每日早上10時半開放至晚上7時，第四天提早於5時半結束，入場費為10元。