港猴痘月增8宗 染病都是這1原因

香港 近日猴痘 確診個案顯著上升，有源頭不明個案，衛生部門警告可能出現爆發，急增猴痘疫苗 接種中心於27日開始運作。

香港衞生署衞生防護中心說，香港至今錄得16宗猴痘個案，患者全部是男性，年齡由25至59歲，其中8宗在7月錄得，都涉及男男性接觸者，曾於潛伏期內進行高風險性行為，包括與陌生人發生性行為，其中4人沒有外遊紀錄，初步調查顯示屬源頭不明的本地感染個案。

香港衛生防護中心認為，這反映猴痘病毒可能正在香港本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發情況。

香港衛生防護中心將在其中心大樓內增設指定猴痘疫苗接種中心，27日開始運作提供接種服務，高風險目標群組人士自26日起，已可透過電郵或專線電話預約。

香港衛生防護中心說，16名猴痘患者中，11人未有接種猴痘疫苗，另兩人亦未有完成接種兩劑疫苗，強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗。呼籲高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，如男男性接觸者、擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史的人士，盡快接種疫苗。

香港政府去年10月5日展開猴痘疫苗接種計畫，屬高風險目標群組的香港居民可自願接種疫苗。截至今年6月30日，已接種超過1萬劑次疫苗。

另據明報報導，傳染病專家表示，隨著旅遊業在新冠疫情後逐漸復常，香港出現多個傳播鏈「都不出奇」，預料個案數目將緩慢上升；惟預料出現大型爆發機會微，加上重症風險不高，籲公眾毋須過憂。