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憑「高才通」獲香港身份證 內地男嫌沒用

香港新聞組╱香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

擁有香港身份證代表可享有香港政府提供的不同福利，如房屋、教育、醫療、選舉權等，小紅書不時有內地網民分享獲得香港身份證的喜悅，不過日前一名內地網民在獲得「香港居民身份證」後，發帖直言「拿到一張沒啥用的卡」，讓一眾中港網民傻眼，指因「高才通計畫」而獲得，更讓網民氣炸。

香港01報導，香港居民身份證分為「香港永久性居民」及「非永久性居民」，永久性居民代表在香港出生或已經住滿7年，非永久性居民則在香港未住滿7年，而非永居身份證大部份是持單程證赴港的內地新移民。

另外，特首李家超也推出了一系列的「搶人才」計畫，包括高才通、優才通、專才計畫等，當中超過2.1萬人獲得審批，有超過7000人已領取香港身份證。

內地男在小紅書上貼出一張手拿香港居民身份證的圖片，寫著「拿到一張沒啥用的卡」，很多網民批評他「覺得沒有用就別拿。你對香港也沒什麼用」、「沒用又申請？嘴上這麼說身體卻很誠實」。

內地男指自己不是「特意申請」，是因為「高才通計畫」而獲得香港身份證，稱「本身就是五分鐘申請的高才，去趟HK過境回家順便申請了身份證而已」、「我等著拿法籍呢，香港身份證對我來說就是張會員卡吧」、「反正免費給的，順手就拿了」，他的回應令網民更生氣。

香港 小紅書 教育

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