內地房策釋利多 港股A股大升

香港示意圖。(圖：shutterstock)

中共中央政治局會議明確提出，要活躍資本市場，提振投資 者信心，同時指出要適應樓市供求重大變化、適時調整優化房地產 政策，沒有再提及「房住不炒」。昨日港股A股、人民幣都大受鼓舞，恆指全日急彈766點或4.1%，下半年樓市甚至整體經濟有望加快復甦。

文匯報報導，中央政治局會議向市場釋出利多信號，包括適時調整優化房地產政策，又未有提及「房住不炒」，更表示會推動網絡平台規範健康發展。消息令港股昨出現報復性反彈，中資股升勢最為突出，內房、科技、汽車及金融股均被掃高。恆指成交增至1421億元(港幣，下同，約182.4億美元)，科指勁升6%，國指亦升5.3%。

東亞銀行投資策略師陳偉聰指出，政治局會議未有再提「房住不炒」，他估計內地會在樓市「限購令」或者「限價令」上有所優化，雖料不會全面放開，但無論如何，對投資者情緒都是件好事。

消息指出，內地下半年將有更多城市可自主放寬限購、按揭首期成數和利率 規定。內地有分析員相信，隨着利好政策出台，下半年樓市及經濟按季增長有望提速。

摩根史坦利表示，今次會議措辭較預期寬鬆，暗示更多刺激經濟的措施，該行預期，中央或會加快發行地方專項債支持基建，以及再調減貸款利率和存款準備金率等。

致富企業融資部聯席董事莊志豪預期，在利好政策的憧憬下，港股或重返1萬9500點，但他提醒，若息口繼續向上，對股市仍然不利。