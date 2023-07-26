香港書展閉幕 7天湧百萬人潮 小說最受捧 中產客消失

第33屆香港書展25日閉幕，7天吸引近百萬人次，書展人均消費872港元。(中新社)

一連七天的香港 書展昨日結束，主辦單位稱7天展期共吸引近百萬人次入場，較去年多約15萬人次，其中旅客占10%，今年人均消費872元(港幣，下同，約112美元)，較去年跌0.8%。不少展商嘆今年「旺丁不旺財」，生意跌一半，中產讀者群消失。

綜合大公、文匯、明報報導，香港貿發局署理總裁張淑芬表示，今年香港書展、運動消閒博覽及零食世界反應熱烈，香港全面恢復通關後，不少內地及海外作家和展商親身參與活動，成功吸引更多市民及旅客入場；而政府派發的消費券也帶動了進場民眾的消費欲，增添展會氣氛。

今年為疫後首個書展，入場人次回升至疫前的近百萬人次，大會委託研究機構抽樣訪問逾800名入場者，人均消費額為872元，較去年少7元，跌幅約0.8%。

調查發現，書展最受讀者歡迎的書籍種類，前五類分別為小說 （52%）、漫畫（26%）、旅遊（20%）、兒童及青少年讀物（20%）及文學（19%），其次為自我增值、補充練習、藝術及音樂和心靈勵志等。電子書方面，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為9小時。

問及到訪書展主要目的時，最多受訪者表示來書展購買最新出版書籍（59%），另有49%受訪者進場享受購書折扣優惠，25%受訪者參與多元文化活動，18%受訪者打算在書展購買兒童書籍。

中華書局董事兼副總編輯黎耀強稱，書展人流暢旺，生意有近一成增長，惟未符預計，入場者大多「行多過買」。

來自台灣的時報出版社疫後回歸書展，可惜「旺丁不旺財」，銷售額減半很失望，特別指出是30至40歲的中產階級讀者群「不見了」，考慮明年不再參展。

不過，仍有參展商銷情理想，首次參展的界限書店 店長Leanne稱銷情及人流比想像好，前6天營業額達6位數字。

來自內地的蕭小姐書展期間一口氣報名參加了作家余華、馬伯庸、馮唐主講的三場熱門講座。她尤其對馬伯庸的講座印象深刻，形容「酣暢淋漓」。張小姐也聽了多場名作家講座，「名作家們妙語連珠，讓我感受到了作家的真誠與親切」，她說，余華很有人格魅力；聽馬伯庸的講座，就像在聽一連串的歷史故事；羅振宇的講座如同是一位前輩在跟自己交流，侃侃而談，引領讀者直面職場上的困惑。