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最愛作家 香港中學生選倪匡 小學生挑這位

香港新聞組／香港25日電
香港書展接近尾聲，書商減價促銷。（中新社）
香港書展接近尾聲，書商減價促銷。（中新社）

今日是香港書展最後一日，部分展商昨已加強打折，有展商認為今年人流比往年減少約一半，三聯書店（香港）展位負責人稱，內地通關後，內地遊客增加，人流上升，但銷售量與去年相若。

明報報導，香港教育城昨日在書展公布第20屆「十本好讀」得獎名單。阿濃作品《阿濃身邊的故事》獲選小學組「教師推薦好讀」第一名，他亦是今屆「小學生最愛作家」。近年定居加拿大的阿濃到場領獎，分享感言時引用中國作家郁達夫詩句「猶吐青絲學晚蠶」，稱自己亦到生命的晚年，仍會學「晚蠶」，繼續「吐絲」，表達對青少年的愛與關心。

另外，已故作家倪匡（筆名衛斯理）則膺「中學生最愛作家」；「牛下女車神」李慧詩的《身上的每道傷疤》同時入選中學生十大最愛書籍及中學教師十大推薦好讀。

據報導，倪匡被喻為「香港四大才子」之一，創作極爲高產量，300多部小説、400多部電影劇本，倪匡的政治意識形態和寫作思維，跟他年輕時在內地的經歷有著密切關係，他認為人腦和電腦一樣，都是要先輸入很多材料才會運作。倪匡寫作風格天馬行空、想像奇巧著稱，代表作小説《衛斯理系列》、《原振俠系列》、《女黑俠木蘭花系列》、《六指琴魔》。

報導稱，入選小學組「最愛書籍」、「教師推薦好讀」首10位讀物中，以繪本居多，其中《西遊記妖界大地圖：神仙妖怪才知道〈西遊記〉怎麼玩》、《沒有手機的童年》獲選小學生最愛書籍首兩名。中學組方面，文學類書、名人傳記較受歡迎，作家小書從自身患癌經歷獲靈感的《小情書2》獲中學生最愛書籍第一名。

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