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IQ162勝愛因斯坦 移民英國11歲港童想當醫師

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

居住在英國倫敦自治市鎮巴奈特的11歲香港移民男孩艾德瑞安．李（Adrian Li，音譯），在門薩（Mensa）智商測驗中追平歷來最高分，甚至超過愛因斯坦和霍金。根據他的母親拉契爾透露，他的分數高達162分，他的願望是成為世界上最棒的醫生。

倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦和霍金的160分。

艾德瑞安和家人2022年從香港移居至巴奈特（Barnet），他的母親拉契爾（Rachel）表示：「艾德瑞安從小就表現出他與眾不同的特質。他從兩歲便展現出對書籍的熱愛，他的閱讀速度很快，而且每天都閱讀大量書籍。在幼兒園期間，他已經開始閱讀他最愛的星際大戰（Star Wars）全文版小說。」

拉契爾表示，艾德瑞安8歲開始寫冒險小說，命名為「怪物探索」系列，現在他正在寫一本供青少年閱讀、關於古羅馬的小說，預計今年秋天出版。她說，艾德瑞安讀小學時已獲多項學術獎項，除了學術成績好，他還喜歡國際象棋、壁球、劍擊、滑雪、乒乓球、跆拳道、划船等課外活動。

艾德瑞安表示：「最初，我只是想取得148分來進入門薩學會…我從來沒想過我會得到接近愛因斯坦的160分。這太令人驚奇和激動了。」

艾德瑞安還說：「也許有一天我能實現我的夢想，也就是成為一名心臟病學家、從劍橋獲得學位、並成為世界上最棒的醫生。」

香港 心臟病 滑雪

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