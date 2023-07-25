袁弓夷長女 從美返港赴婚宴遭查 其他子女在港也被查

「香港議會」發起人袁弓夷被香港警務處國家安全處懸賞通緝。（取材自袁弓夷臉書）

「香港 議會」發起人袁弓夷7月初被香港警務處國家安全處懸賞通緝 ，其兒子袁彌昌、媳婦容海恩和女兒袁彌望在24日遭香港國安處帶走接受調查。

據明報、香港01等媒體報導，容海恩昨午主動透露自己亦是受查者，指昨早7時國安處警員到其家中，之後被帶到警署助查近三小時，透露警方曾詢問她「一些內情」，亦包括袁弓夷的住址電話等，並一度檢走其手機及電腦。容稱「相信自己是清白」，並支持警方行動，如得知袁弓夷行蹤定必舉報。她說事件暫未影響她與袁彌昌的關係。

容海恩目前是香港新民黨立法會議員。去年8月曾對外說明，已和袁弓夷脫離翁媳關係。

袁彌昌昨午約5時半單獨步出灣仔警察總部，被問到有否披露袁弓夷的行蹤，他回應說「多謝關心」，其後拒絕再回應其他提問，登上的士離開。他早前受訪時承認，外遊時曾與父親在美國「短暫交流」，未談及政治，僅閒話家常。

袁弓夷昨晚在臉書直播稱，其長女不聽勸喻，昨從洛杉磯 返港出席別人婚禮，昨早入境時已被查問，返回住處後約8時被帶走，下午3時許獲准離開；次子及妻子則對被查一早「就有準備」。他認為整件事是威脅他「不要搞香港議會」，但強調不會退縮。

同樣被香港國安處懸賞通緝的香港立法會前議員郭榮鏗，其父母和兄嫂上周四（7月20日）也被國安處帶走接受調查。

港警國安處7月18日與7月11日也分別把香港職工盟前總幹事蒙兆達的兄嫂和侄兒、香港前立法議員羅冠聰的父母和兄長帶回香港警署問話，但之後都獲准離開。