美麗香港票選起跑 港民、海外客都可決定「自然10景」

香港示意圖。(圖：shutterstock)

正為香港 編纂歷史《香港志》的香港地方志中心，昨日聯同58個官商民組織舉辦「美麗香港」啟動禮，透過四大主題活動，全方位介紹香港自然生態及背後文化。其中一項「香港自然十景評選」的主題活動，更公開由全港市民及旅客透過網上投票 ，選出最具代表性的自然景色，建構綠色生態地標。

香港01報導，「美麗香港」四大主題活動包括：「香港自然十景評選」、「青年自然生態導賞員計劃、「中小學生自然生態學習計劃」，以及「《香港志．自然》出版典禮暨環境生態論壇」。

當中「香港自然十景評選」由昨日起至10月16日，是全民皆可參與的活動，不論是香港居民或海外遊客，只要7月17日或之前年滿12歲及持有效證件均可投票，參加者有機會贏取機票。

據報導，地方志結合香港歷史，以「新安八景」、「香江八景」及「香港十景」為基礎，揀選100個景點，將其分類為「山、水、石、鄉、島」5個類別，再由編纂《香港志．自然》的56名專家學者選出30個景點入圍 ，最後在網上公開給市民投票選出「十景」。

報導稱，市民可進入活動網站參與投票，在5個類別「山、水、石、鄉、島」中，分別揀選兩個自然景點。由網站可見，「山」中有著名的獅子山、八仙領、大東山等景點；「水」有下白泥、船灣淡水湖、米埔、城門樹鏡、南生圍及東平海角；「石」有望夫石、東平洲更樓石、印洲塘紅門、果洲群島月球崖和大炮石、黃竹奇石；「鄉」有大澳、大棠、荔枝窩、鹿頸谷埔、貝澳及鹽田；「島」則有吊鐘洲、塔門草島、東龍島、玉桂山、千島湖及橋咀島。

評選結束後將會公布10個最高票數的景點，成為「香港自然十景評選」，並發行普及本、舉辦展覽、推出特別版郵票等。

另據文匯報導，香港地方志中心推廣委員會首席召集人黃玉山表示，「志書切入、民間導向」是「美麗香港」的一大特色，以志書內容作基礎，增添歷史縱深感，由民間社會作推動，提升公眾參與度。一系列活動也能讓世界了解香港優美環境及獨特生態，打造香港綠色旅遊地標和國際名片，對外說好香港自然歷史的故事。