李家超訪新加坡 晤李顯龍簽7合作備忘錄

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超昨日與新加坡 總理李顯龍會面，李家超總結在新加坡行程，表示兩地同意恢復因疫情 暫停的公務員交流計畫，此行亦達成7份合作備忘錄，涵蓋商貿、金融科技、創科等範疇。

明報報導，李家超與李顯龍昨日閉門會談約半小時，李顯龍隨後設午宴接待代表團。二人在會上同意兩地面對相似挑戰，商討在貿易投資、藝術文化、創新產業和研究等範疇加強合作。李顯龍又表示對一國兩制充滿信心。李家超昨晨亦與新加坡副總理、第四代領導人黃循財會面，黃表示星港可發揮互補作用，兩地由政府、商業到個人層面均有緊密交流，加強合作才能互惠互利。

報導稱，代表團下午參觀從事工程顧問的邁進集團，晚上出席由特區政府及貿發局合辦的商務晚宴，與當地商界交流，共200名香港及新加坡商界代表出席。新加坡副總理王瑞杰致辭時表示，這次是疫情後香港特首第一次出訪當地，冀為兩地關係打開新篇章。他說，香港是通往內地的大門，又提及北部都會區及大灣區發展。王瑞杰指兩地關係具深厚基礎，未來應共同合作，例如在知識產權保護等範疇。

據報導，李家超今日將率領訪問團到印尼首都雅加達，料與印尼政府領導層及東盟秘書長高金洪會面。訪問團會在雅加達逗留約兩日，27日早上轉往馬來西亞首都吉隆坡訪問。